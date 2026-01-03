Netflix: la película noruega con un romance prohibido con escenas subidas de tono que desafía todos los límites

Las películas internacionales están destacando de manera significativa en la web y es por ello que, a continuación, te recomendaremos una ficción oculta de Netflix. El film en cuestión es de noruega y se estrenó en 2015, pero su relevancia sigue sobresaliendo en la actualidad.

En cuanto a la duración se refiere, la película próxima a destacar dentro de este artículo dura 106 minutos y fue direccionada por Anne Sewitsky. Asimismo, Netflix menciona dentro de su plataforma que este film no es apto para menores de edad debido al drama erótico que desarrolla.

La propuesta audiovisual de Netflix es noruega.

La película previamente referenciada originalmente se llama nærmeste, pero en Netflix Argentina se puede ubicar como Homesick. Esta propuesta audiovisual sigue siendo relevante en la actualidad, puesto que ejemplifica el significado del verdadero deseo prohibido, la falta de identidad propia, la culpa y la represión emocional de los seres humanos.

De qué trata Homesick, la película noruega de Netflix

Según la reseña que se refleja a través de la plataforma de Netflix, esta película gira en torno a Charlotte, una joven de 27 años que vive atrapada en una profunda soledad emocional y una relación disfuncional con su madre. Su vida da un giro abismal cuando conoce por primera vez a su medio hermano, Henrik, un hombre adulto que creció lejos de ella.

Lo que comienza como una curiosidad natural por recuperar el tiempo perdido se transforma rápidamente en una atracción magnética y peligrosa. Al no haber crecido juntos, los protagonistas de esta película de Netflix carecen de los frenos morales biológicos habituales, y su desesperada búsqueda de afecto los lleva a cruzar la frontera de lo prohibido: el incesto.

La película destacada de Netflix fue dirigida por Anne Sewitsky.

Esta propuesta de Netflix es un drama psicológico asfixiante que refleja como la carencia de amor en la infancia puede desencadenar una obsesión por “encontrarse” en el otro, aunque eso signifique romper el tabú más grande de la sociedad. Con escenas cargadas de una tensión visceral, “Homesick” revela el lado más oscuro de la intimidad, donde el dolor de la soledad y el deseo de conexión se mezclan en una espiral sin salida.

Reparto de la película noruega Homesick

Ine Marie Wilmann como Charlotte.

Simon J. Berger como Henrik.

Anneke von der Lippe como Anna.

Silje Storstein como Marte.

Oddgeir Thune como Dag.

