El beso viral entre Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh

Han pasado muchos momentos llamativos y curiosos en el camino a los Premios Oscar 2023, uno de ellos los protagonizó la actriz Jamie Lee Curtis durante su discurso de aceptación en los SAG Awards. La actriz sorprendió a todos los asistentes no solamente con sus conmovedoras palabras donde ella valoró su profesión, sino que protagonizó uno de los momentos más importantes de la velada.

Jamie Lee Curtis fue reconocida por su participación en la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, “Everything, everywhere at once”, con el galardón a “Mejor Actriz de Reparto”. Un reconocimiento que parece que la misma actriz no estaba esperando y que la emocionó mucho.

Jamie Lee Curtis ganó el premio a "Mejor actriz de reparto" en los SAG. Foto: Twitter

“¿Dónde está Michelle Yeoh?”, preguntó a la multitud. “Yo digo ‘Michelle’. Dices ‘¡Sí!’... Michelle Yeoh, ¡te amo, te amo, te amo!”, le expresó Curtis a su compañera de producción, con quien ha mostrado tener una gran relación.

Michelle Yeoh es la protagonsita de una de las grandes favoritas al Oscar 2023. Foto: Google

El apasionado beso duró tan solo unos segundos, los fans de ambas no dudaron en compartir el momento en redes sociales viralizando lo que sucedió.

Jamie Lee Curtis sobre los señalamientos de ser una “Nepo Baby”

Durante su discurso, Jamie Lee Curtis mencionó una de las críticas que ha recibido desde hace ya un tiempo sobre ser una “Nepo Babies”. Es que los padres de la actriz son las estrellas de cine Tony Curtis y Janet Leigh.

Jamie Lee Curtis junto a sus padres Tony Curtis y Janet Leigh. Foto: Ron Galella, Ltd.

“Mi padre era de Hungría y mi madre era de Dinamarca y no tenían nada y se convirtieron en estrellas monstruosas en esta industria. Mis padres eran actores y me casé con un actor”, destacó la artista: “Sé que cuando me miran piensan que soy una Nepo Baby, y lo entiendo totalmente ¡Pero la verdad es que tengo 64 años y esto es simplemente increíble!”, concluyó la actriz, aunque no ha sido la única que ha hablado sobre el tema de los “Nepo Babies”, Tom Hanks también lo hizo.