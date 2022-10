Día de la madre: 5 grandes series y películas sobre mamás

Esta película, situada en Los Angeles de 1928, muestra a Christine Collins (Angelina Jolie) como una madre que hará cualquier cosa para recuperar a su hijo, quien desaparece sin dejar rastro. El problema es que, algunos meses después, la policía le comunica que ha encontrado al niño, pero con solo verlo Christine se da cuenta de que no es su hijo. Sin embargo, al no saber qué hacer se lo lleva a casa, mientras continúa su búsqueda apoyándose en las pocas personas que no la consideran loca.