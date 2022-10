Una mujer de San Luis relató el calvario que vive por el hostigamiento de su expareja

En una publicación en sus redes sociales, una mujer de San Luis con las iniciales C.G. relató el calvario que se encuentra viviendo por las amenazas y constante acoso por parte de su ex pareja, Facundo Rodríguez.

La joven de 25 años expuso las denuncias que realizó en el Poder Judicial, por las cuales se dictó una orden de restricción de acercamiento al hombre, y contó su situación:

“Es una persona que lamentablemente no está bien y que lamentablemente es el papá de mi hijo, motivo por el cual hasta el día de hoy elegí llevar un buen vínculo” expresó C.G. en su cuenta de Facebook.

No entiende, no quiere entender. Hablé con su familia y nada, mi familia hablo con él y no hay caso. No puedo seguir así”, comenzó relatando la joven.

Denuncias contra Facundo Rodríguez. Foto: SanLuis24

El hostigamiento por parte de Facundo Rodríguez a la mujer de San Luis

La pareja se separó hace un año. Desde entonces, el hostigamiento y acoso comenzaron a ser moneda corriente para la mujer:

“Me hizo y me hace tener problemas con todo el mundo por celos. No puedo relacionarme con nadie. No he podido vincularme con nadie nunca más, porque si se enteraba que me estaba ‘viendo’ con alguien se tomaba el trabajo de amenazar a esa persona, hartarlo con mensajes y llamadas diciéndole que se aleje de mí”, escribió.

El hombre creó perfiles falsos para hacerla quedar mal

Además, también denunció que su ex creó perfiles falsos con su nombre para hacerse pasar por ella y entablar conversaciones sugerentes con otros hombres.

Abuso y acoso (imagen ilustrativa). Foto: CaraotaDigital

“Más de una vez me amenazó con subir fotos privadas mías. Subió una foto sacada de un video ‘porno’, simulando ser yo. Después me la mandó por mensaje diciéndome que no era yo, que no me asuste y hoy a la mañana me levanto con otro Instagram trucho con mi nombre, fotos mías y fotos donde también expone a nuestro hijo, porque ya ni eso respeta”, exclamó C.G. en su posteo.

El miedo de la mujer de San Luis a que pueda pasar lo peor

Por toda esta situación y a partir de la desesperante situación que le toca vivir, la mujer sentenció que haría responsable a Facundo de cualquier cosa que le pudiera llegar a pasar.

La noticia se compartió y cobró relevancia en las redes, además, porque Rodríguez forma parte de la banda local “La Piedra Rocanrol”, que anunció que todos los shows programados fueron suspendidos.

“Con mucha tristeza lamentamos informales que la banda entrará en un impasse por tiempo indeterminado”, comunicó la banda.

Orden de restricción por 3 meses para Facundo Rodríguez

Por lo pronto, Natalia Giunta, titular del Juzgado de Violencia, emitió una orden de restricción de acercamiento por el lapso de 3 meses. Según esta orden, durante ese tiempo Rodríguez tampoco podrá tener comunicación con su ex por ningún medio electrónico.