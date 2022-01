Este jueves, la mamá de Guadalupe Lucero recordó a su hija desde sus redes posteando dos fotos de la pequeña de 5 años. Junto a estas imágenes, un tierno mensaje: “Te extraño a cada instante, mi pequeña niña”.

“Guada” fue secuestrada en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis el pasado 14 de junio de 2021 y, desde entonces, muy poco se pudo averiguar desde la Policía y la Justicia (provincial y Federal) acerca de su desaparición.

Posteo de Yamila Cialone, mamá de Guadalupe Lucero Foto: Facebook

Yamila Cialone, la mamá de “Guada”, insiste en su búsqueda y no pierde las esperanzas.

La niña ya lleva 214 días sin su familia, que no sabe dónde está, cómo está, si tiene calor, frío, hambre, tristeza, dolor o siquiera si está viva.

Guadalupe Lucero Foto: Facebook

Guadalupe Lucero Foto: Facebook

Días atrás Yamila había realizado otra publicación en la que expresaba preocupación por su hija ante la ola de calor que azota, no sólo a San Luis, sino a muchas provincias de la argentina. “Hace tanto calor y no paro de pensar si estarás bien e hidratada. Dónde está ese Dios del que todos hablan. Me supera”, había escrito.

El papá de Guadalupe también realiza frecuentemente publicaciones recordando a su hija y pidiendo a todo San Luis y el resto del país que no se olvide de la desaparición de su pequeña.

Guadalupe Lucero no está en su hogar para recibir los regalos de los Reyes Magos Foto: whatsapp

“Cómo duele”, había expresado Eric Lucero en sus redes días atrás. Y con esta publicación había subido una imagen de un pasaje de la Biblia con un significado lleno de fe y esperanza.

Hasta hoy, poco y nada se sabe del paradero de Guadalupe Lucero, aunque el pedido de justicia sigue vivo al grito de: “Aparición con vida, ya”.