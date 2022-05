En el año 2008, Elisa realizó un pedido al Cristo de la Quebrada, cuyo día se celebra este martes 3 de marzo en San Luis. Tras dos años de espera a causa de la pandemia, la mujer pudo ir a agradecer nuevamente al Santo por conceder su deseo.

Elisa Ivette es chilena, pero hace mucho tiempo vive en Villa Mercedes. Con su pareja tenían un profundo sueño que la vida les dificultaba: ser padres.

Sin embargo, después de mucho tiempo de espera, pudieron lograr su sueño tras realizar una súplica al Cristo de la Quebrada.

“Nosotros vinimos en 2008, por una tía, a pedirle al Santo para que nos dé hijos, porque no podíamos tener”, comenzó relatando la mujer en una entrevista realizada por El Diario de la República.

El Cristo de la Quebrada uno de los lugares religiosos más visitados por el turismo y la feligresía en la provincia de San Luis. Foto: El Diario

Tras esta imposibilidad, Elisa contó que decidieron que lo mejor para la pareja era la adopción. Tras este pedido, la mujer contó con alegría: “Nos anotamos para tener un niño y nos llegaron tres, dos nenas y un varón de La Rioja, que tenían 7, 8 y 9 años”.

A partir de ese momento, Elisa decidió agradecer año a año este milagro al Cristo e ir a la Villa de la Quebrada cada vez que se celebre su fiesta.

“Como promesa subo el Calvario descalza y ahora lo traigo a mi nieto, que pide por su mamá. Para mí es como una pequeña forma de agradecerle al Cristo. Yo no sé si es la forma correcta, pero es la que yo siento en mi corazón. Creo que me voy a morir y nunca me voy a cansar de agradecerle por los hijos que me dio”, expresó Elisa.

Devotos del Cristo de la Quebrada.

“Vinimos con mucha fe y logramos tener estos tres hijos del corazón y ahora a mis nietos. Esa fue la promesa y es como que me siento en deuda”, añadió sumamente agradecida Elisa.

Hoy sus hijos tienen 21, 22 y 23 años. Desde aquel 2008 la vida de Elisa dio un giro de 180 grados y, por ello, todavía sigue yendo a la Villa de la Quebrada a agradecer por este milagro.

Fuente: El Diario de la República

