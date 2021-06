Las horas pasan y no hay datos sobre Guadalupe Belén Lucero, la pequeña de 5 años que fue vista por última vez el lunes de la casa de su tía en el sur de la ciudad de San Luis. La familia de la pequeña agotó instancias de dónde podría estar, pero siguen buscándola desesperadamente. Su papá, Eric Lucero, le solicitó al gobernador, Alberto Rodríguez Saá, que ofrezca una recompensa para dar con el paradero de la menor.

Familiares y amigos de los papás de la pequeña imprimieron panfletos con la cara de la menor y realizarán marchas para visibilizar el pedido de aparición con vida de Guadalupe. Además, inundaron las redes sociales con los datos de la niña.

“Estamos mal por la incertidumbre de no saber dónde está mi hija. Han pasado mucho más de 24 y no tenemos noticias de ella, no sabemos absolutamente nada. Confiamos en que va a aparecer”, comentó Eric Maximiliano Lucero, papá de Guadalupe, a Vía San Luis y resaltó que hasta el momento no han recibido ningún tipo de información de parte de la Policía ni de las autoridades.

Guadalupe Lucero San Luis Gentileza

“La mamá de Guada vino a mi casa a preguntarme si había venido para acá, eso fue tipo 20, y me dijo que se había perdido. Y ahí salí a buscarla hasta las 2 de la mañana y nada”, explicó sobre el día que su hija desapareció. Sin embargo, el único dato que tienen es que la niña estaba jugando afuera de la casa de su tía con una primita, y esa niña quien dice que “Guadalupe se fue con alguien”.

Por otra parte, Lucero solicitó que la gente brinde datos precisos y que se tome en serio la desaparición de la menor. “Que no digan cosas que no son porque detrás de todo esto hay una familia, nosotros los padres y su hermanito que también está sufriendo. Le pido que no jodan con esto porque es un tema muy delicado para nosotros”, dijo.

El hombre contó que el día que desapareció su hija recibió un mensaje en el que le pedían 70 mil pesos a cambio de la menor. Finalmente, se confirmó que se trataba de un adolescente de 14 años que estaba “haciendo una broma”, según le informaron. Cuando me llegó el mensaje se los muestro a la Policía y es ahí que me secuestraron el teléfono a mi y a todos para poder investigar.

Ante esta situación, el padre de la niña desaparecida pide que el Gobernador ofrezca una recompensa desde el Gobierno para poder obtener un dato certero sobre el paradero de la pequeña. “El fin de esto es poder tener un indicio de dónde puede estar mi hija. Imaginate que afuera hace muchísimo frío y yo no tengo idea cómo está ella. Es desesperante, uno tiene que estar fuerte pero es muy difícil”, cerró.