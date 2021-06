El goleador Pablo Oro renovó su contrato hasta diciembre de 2023 con Huracán de Parque Patricios. El delantero nacido en San Luis confirmó: “La renovación llega en uno de mis mejores momentos”.

Pablo Oro es el máximo goleador de las inferiores de Huracán. Es un jugador que cuenta con una dinámica muy importante, donde puede a pivotear, jugar entre los defensores centrales y perforar las defensa con diagonales.

A mediados de marzo pasado, luego de disputar el partido en Reserva del Globo, a Pablo Oro le avisaron que su abuelo había fallecido. Pero se había lesionado el delantero Mendoza en Primera División.

Le preguntaron si podía quedar el partido en Primera, dijo que sí, ingresó y a los 3 minuto convirtió su primer gol en el Globo para dedicárselo a su abuelo.

La prensa de Huracán dio a conocer que Oro firmó su contrato, junto al presidente, David Garzón, hasta diciembre del 2023. Al mismo tiempo, también selló una cláusula de rescisión de 10.000.000 de dólares.

Luego de una prueba futbolística, la cual fue aprobada en el club de Parque Patricios, llamó la atención de los entrenadores y fue convocado.

Tuvo ofertas de Godoy Cruz, la cual rechazó y en 2016 decidió quedarse e integrar la novena categoría del Globo. Es el goleador histórico del Globo, de las categorías juveniles. Jugó para la Sub17 de Argentina bajo la conducción técnica de Pablo Aimar.

“El “Chipi” Barijho (ex delantero de Boca Juniors) es un crack. Me ayudó mucho, me enseñó secretos del puesto y muchos valores de la vida”, comentó. “Soñé siempre con este momento y lo voy a defender, porque es lo que siempre quise ser”, definió el goleador Pablo Oro. Fuente: Presan Huracán - La República.