Tiziano Sosa, es un bebé puntano de tan solo cuatro meses que nació con distintas patologías, en un primer momento estuvo internado en el Hospital San Luis pero debido a una “desnutrición crónica” fue trasladado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en Buenos Aires. Ahora su familia necesita recaudar dinero para comprar una bomba de leche manual para que el bebé esté internado en su casa.

El pequeño gigante recibió la derivación desde Buenos Aires a San Luis, y desde el lunes se encuentra “aislado” en el área de Pediatría del Hospital San Luis.

Tiziano Sosa, el bebé que necesita urgente ayuda.

Su mamá, Romina Quiroga, explicó a El Chorrillero que ahora necesitan adquirir una bomba de leche manual para que Tiziano pueda tener internación domiciliaria. El aparato tiene un costo aproximado de $15 mil, el “más económico”, lo que le permitirá continuar con su alimentación.

Además debe subir de peso porque el 15 de enero del 2019 tiene que ser intervenido quirúrgicamente, lo operarán de la mano, producto de una “hipoplasia de radio”. La madre explicó que tanto ella como los profesionales del hospital buscan darle el “alta” y así evitar que el pequeño contraiga algún virus intra-hospitalario.

“Esta mañana tuvo fiebre y en Buenos Aires había estado muy bien”, transmitió la mamá y cuestionó al Gobierno de San Luis porque la “dejaron desamparada”. Aunque en un primer momento se hicieron cargo del traslado hasta el Hospital Ricardo Gutiérrez, luego con la asunción de la nueva ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, les “soltaron la mano”, aseguró Romina al mencionado medio local.

“La ministra no me quiere dar nada, ni siquiera la leche. Me comuniqué con ellos y me dijeron que debe hacerse cargo Dosep, pero la obra social no me la cubre porque es muy costosa”, manifestó y añadió que “ni siquiera me reconocen los medicamentos”.

Tiziano Sosa.

En la misma línea confesó que ha conseguido el producto a través de un merendero, al igual que otros aparatos necesarios para el pequeño.

Por todo ello, Romina apeló a la solidaridad de la comunidad. Quienes deseen colaborar con dinero, pañales o alimentos pueden contactarse con ella a su teléfono celular 0266 – 154944806.