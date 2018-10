Un vecino de la ciudad de Juana Koslay, en San Luis, aseguró que vio un OVNI (Objeto Volador No Identificado) el miércoles a las 15:30 por la Ruta Provincial Nº 9, además logró captarlo con su cámara fotográfica. ¿Tendrá algo que ver con el avistamiento de OVNIS en San Juan?

Fabio Muñoz, es más conocido como el “Negro” y por sus famosas “Pastas Juani”, él fue quien tomó varias imágenes desde el mismo lugar, focalizándose en las nubes y el paisaje. Pero cuando se dispuso a publicarlas en las redes sociales observó que en algunas tomas había una extraña mancha negra y en otras no, informó La Posta.

El avistador puntano contó en detalle cómo fue la situación: “Mi amigo estaba hablando por teléfono, porque en ese lugar hay señal, y yo me puse a gatillarle a las nubes que me parecían similares a las de Los Simpsons“, por lo que disparó varias veces con una cámara Lumix Panasonic desde el mismo punto geográfico, lo llamativo es que en algunas salió una extraña mancha negra y en otras no. Incluso el ovni pareciera moverse en el cielo ya que las capturas de la cámara dejan claro que sobre la misma escena sólo se ve desplazada la “mancha negra”.

¿Ovni en San Luis?

Muñoz ​aseguró que no puede ser una suciedad en su lente, porque además contó que cada vez que termina de tomar alguna fotografía, inmediatamente le pone la tapa al lente, que es lo que más cuida de su máquina.