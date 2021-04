El joven sanjuanino que recurrió a la Justicia y medios de comunicación para impedir que su ex pareja se practique un aborto amparado por la ley, salió a hablar en Canal 8. Por primera vez mostró su rostro, se identificó como Franco Scadding y rompió el silencio en medio de las versiones que señalan que la mujer ya interrumpió su embarazo de 12 semanas.

En principio, el hombre manifestó que su ex novia tenía dudas sobre su elección. “Planteaba que lo quería tener, después que no, me ponía el tema económico, el de la edad y al final no sabía si era un sí o un no”, apuntó.

Sin embargo, la joven decidió iniciar los trámites para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin que él supiera. “Me encontré con la sorpresa que los trámites los estaba haciendo a la espalda mía, presentándose en la obra social y hay un pedido a nombre mío. Estoy pidiendo por mi hijo, me han llegado muchos comentarios negativos y muchísimos positivos, mi objetivo es la vida de mi hijo”, agregó.

Franco contó que la postura de la mujer terminó provocando la separación de la pareja. “Hay una ecografía realizada, iba a pedir turno para realizarse ciertos estudios y por otro lado estaba realizando los trámites para el aborto legal”, señaló.

El sanjuanino también opinó sobre la postura de la jueza de familia, Marianela López, quien se declaró incompetente para resolver el recurso que solicitó en la Justicia. “Yo le preguntaría a esta señora si es mamá, si tiene sobrinos, no importa el juzgado. Una persona, en este caso un juez, debe tener la capacidad para entender y hacer justicia. La justicia tiene que determinar si es para bien o para mal, ella tendrá su opinión, que quede en la conciencia de ella o de cualquier juez”, apuntó contundente.

Para cerrar, Scadding se refirió a la posibilidad de que el aborto ya se haya practicado. “Estaría faltando a la justicia y haciendo lo que ella quiera”, sostuvo.