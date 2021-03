La presencialidad de las clases comenzó en los distintos niveles el 1 de marzo en San Juan. En las últimas horas, la noticia de que alumnas de una escuela nocturna no pudieron ingresar con sus hijos bebés para estudiar generó revuelo ya que aseguraban que no tenían con quién dejarlos, publicó Diario La Provincia SJ.

Este episodio ocurrió el lunes por la noche en la escuela secundaria nocturna Antonio Torres, ubicada en una zona céntrica de la Ciudad de San Juan. “La vez pasada yo tenía con quien dejar a mi bebé pero hoy no tengo con quien dejarlo”, se defendió una joven madre con su bebé en brazos en la puerta de la escuela.

A raíz de esto se produjo un cruce verbal entre las estudiantes que habían asistido a clases con sus hijos bebés y las autoridades de la escuela. Aparentemente, desde la institución educativa habrían incurrido en una falta ya que el protocolo no prohíbe el ingreso de las madres con sus hijos.

El responsable del establecimiento educativo explicó que por el protocolo Covid-19 no pueden permitir el ingreso de madres con bebés ni niños. Esto causó un ida y vuelta dialéctico entre la joven madre y la autoridad de la escuela: “Virtual no están rindiendo inglés”, le comentó ella para que le permitieran entrar, a lo que el hombre le respondió: “No, es todo presencial. Así es el protocolo. Ingresá a la página del ministerio y léelo”.

Posteriormente, otra alumna con su hija en brazos agregó: “Estoy en tercer año y antes he venido con ella”, por lo que le contestaron: “Antes era otra situación, ahora estamos en pandemia, ahora no se puede”. Finalmente y tras conocerse esta caso, desde el Ministerio de Educación informaron que el protocolo no prohíbe el ingreso a las escuelas de las estudiantes con sus bebés.