Este martes 2 de febrero se cumplirán tres meses desde que Melani Castro, una joven de 18 años, falleció en Rawson tras sufrir durante varias horas fuertes dolores de ovarios y no recibir atención médica. Ella murió en su casa y luego de confirmar su deceso, inscribieron su muerte como posible caso de coronavirus, por lo que la sepultaron sin que su familia pudiera estar presente y finalmente luego de las denuncias lograron exhumar su cuerpo.

En primera instancia, su familia sostuvo que Melani no se había contagiado de Covid-19 y que su problema de salud era otra cosa. Luego de la exhumación del cuerpo, el 1 de diciembre se hizo la autopsia, aunque hasta hoy su familia no obtuvo los resultados. En diálogo con Diario La Provincia SJ, la abogada que representa a la familia Castro, Filomena Noriega, reveló: “Solicitamos por escrito que nos notifiquen lo antes posible de todo el protocolo de autopsia y una copia del expediente de la causa. Todo se realizó mediante una nueva presentación que realizó la madre de Melani ya que a casi tres meses de haber ocurrido todo, no hemos tenido novedades”.

En enero, Noriega solicitó que se habilitara la feria para la causa y de manera conjunto con la madre de Melani sumaron dos nuevas denuncias para que se investigue el accionar de los médicos. Una de las denuncias es en la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública contra la médica legista que intervino cuando la joven murió en su propia casa y la otra es contra el forense por el proceder con la autopsia el 1 de diciembre.

Noriega, sentenció: “La denuncia a la médica legista está realizada por incumplimiento a los deberes de funcionaria, porque ella tendría que haber solicitado que se realice la autopsia. Ahora estamos esperando a ver que nos dice el perito de parte sobre como realizó la autopsia cuando exhumaron el cuerpo, que fue al aire libre. Según su palabra podríamos llegar a pedir la nulidad de esas actuaciones”.