En plena pandemia de coronavirus en el año 2020, Flavia Díaz y Darío Ramírez vivieron el evento más increíble de sus vidas y que, incluso, a muy pocas personas les pasa. Lo que sucedió es que se convirtieron en padres de trillizos, y hoy, esas criaturas ya tienen 2 años de edad. Cumplieron hace una semana y, los pequeños Ciro, Aron y Melody, también fueron recientemente bautizados.

Según contó Flavia, la madre de los pequeños, a Diario La Provincia SJ, “están muy bien, súper sanos, ahora que caminan hacen desastre en toda la casa. Voy ordenando y ellos van desordenando, termino el día cansada. Gracias a Dios están sanos y estamos muy felices”. La familia continúa viviendo en el asentamiento San Judas Tadeo en la localidad de Alto de Sierra. “Contamos con lo esencial, mi marido cuenta con un trabajo que es oficial de albañil. Yo me estoy dedicado a la crianza de mis hijos, gracias a Dios no nos falta nada, Darío se las rebusca para que no falte nada”, agregó.

Hace dos años, la llegada de los tres bebés en simultáneo los agarró en un no muy buen momento. Es que, por la pandemia, se les había complicado para trabajar. Sin embargo, recibieron mucha ayuda de la sociedad sanjuanina. Según comentó la mamá de los pequeños, “en el momento en que nacieron gracias a Dios hubo muchísima gente que nos ayudó, fue una bendición muy grande haber recibido tanta ayuda”.

Más allá de lo particular y hermoso que puede llegar a ser tener hijos por triplicado, los gastos también se multiplican por tres. “Compramos el bolsón grande de pañales y no me dura ni tres días, eso es un gasto aparte. La leche no es tanto porque ya comen, en la mañana, en la siesta y en la noche es cuando ellos toman”, contó, y también agregó que recibieron ayuda del municipio de Santa Lucía: “Nos dieron una movilidad para que nos trasladáramos hasta el hospital, para los controles de los niños, nos llevaban ellos. Nos ayudaron a construir el baño”.

Los trillizos Ciro, Aron y Melody junto a sus padres Flavia y Darío y su hermano mayor. Foto: Diario La Provincia SJ

“Esta experiencia nos unió más como familia, nos apoyamos mutuamente, y supimos sobrellevar esta situación entre todos”, contó y luego agregó: “Gracias a Dios hasta el momento no nos contagiamos, la hemos pasado bien. En la actualidad, nos estamos cuidando a pesar que es difícil porque tenemos que estar atentos a todo, porque ellos se trepan, andan por todos lados, tenemos todas las medidas necesarias. Tengo otro hijo mayor que se llama Luciano de 9 años, me los cuida y hace las mismas cosas que sus hermanos. Me ayuda muchísimo, es una gran mano que tengo en mi casa”.

En aquél momento, la noticia de que iban a tener trillizos los sorprendió: “El primer momento que me dijeron en la ecografía que eran trillizos no podía caer, hasta que no nacieran no caí. Fue difícil atravesar esto en pandemia, porque tenía que hacerle controles, por lo que eran prematuros”, comentó Flavia, para luego sostener que “corríamos el riesgo de que se me contagien en el hospital, tomábamos todo tipo de precaución para que no se contagien, los quería tener en una burbuja para que no les pasara nada”.

Por último, la mamá de los trillizos contó que tuvieron que atravesar algunas dificultades ya que los trillizos nacieron de manera prematura y que por las restricciones la familia no los podía ir a visitar: “Cuando les dieron el alta, tuvieron todas las precauciones para que nos les entrara ningún virus a la casa. Durante un mes me estuvieron ayudando hasta que dije que era suficiente y comencé desenvolverme”.