Las redes sociales vinieron a brindarnos un sinfín de posibilidades a los usuarios. Muchos las usan como esparcimiento, entretenimiento, mientras que muchos otros la usan para trabajar, y así se pueden conocer tantos usos como personas que registradas en ellas. Este es un caso muy particular, el de una sanjuanina de 23 años de edad llamada Dayana González, quien a través de Facebook buscaba a su padre biológico y recibió la respuesta que estaba esperando.

Dayana habló con Diario Huarpe y contó que empezó la búsqueda porque siempre tuvo la duda sobre quién era su padre, además de que quería conocerlo y saber si se parecían y también interiorizarse sobre su vida. Después de haber publicado en Facebook, un hermanastro suyo se comunicó con ella y le comentó que podía ayudarla.

La publicación que hizo Dayana para empezar la búsqueda de su padre biológico. Foto: diario huarpe

Lo que la joven sanjuanina ya sabía era que su papá se llamaba Juan, que le decían “El Cordobés”, y que hace unos 20 años era un camionero que vivía en la zona de El Mogote. Sin muchas esperanzas de encontrarlo, fue que realizó un posteo en las redes sociales, pero la vida le tenía una grata sorpresa. “Quería saber de dónde vengo, cuáles son mis orígenes y mi mamá no tenía muchos datos así que por eso hice la publicación”, contó.

En varias oportunidades, Dayana habló del tema con su madre y también trató de iniciar la búsqueda. Finalmente, se animó en febrero de este año y tras su publicación, comenzaron a hablarle varias personas que conocían a su progenitor. Sin embargo, solo una persona tenía datos actuales de su padre: su hermanastro, quien le contó que le iba a decir a su padre que ella lo estaba buscando.

Si bien ella ahora está esperando que su teléfono celular suene con la llamada de su padre, si eso no llegara a suceder, ella piensa ir a buscarlo. Quiere conocer su historia, saber de dónde viene y conocer a sus cuatro hermanastros. Sin embargo, sabe que también existe la posibilidad de que el hombre no quiera verla, ya que cuando ella nació, él estaba casado con otra mujer que no es su madre. Además, Dayana tiene un hijo de 5 años, por lo que le gustaría que conozca a su abuelo.

“Tengo tantas cosas en la cabeza, miedo, nervios, son muchas emociones, no sé cómo irá a ser el reencuentro. Tampoco sé si va a existir, pero creo que estoy preparada para que venga y me diga `no quiero saber nada de vos´ que es algo que puede pasar porque pasaron muchos años y nunca me buscó”, concluyó Dayana.