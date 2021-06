Después de nueve meses violentos, tanto físicos como psicológicos, una joven de 23 años recurrió a la Justicia para denunciar a su expareja, un conocido boxeador de San Juan. Según la víctima, en el último episodio la golpeó en la cara, la agarró del cuello hasta asfixiarla y luego la tiró al piso. El acusado es Leonardo Luna, quien entrena en un conocido club de boxeo y tiene tres peleas profesionales.

De acuerdo a la información que publicó Tiempo de San Juan, la denuncia fue radicada el viernes pasado en el Centro de Abordaje (CAVIG). Según el testimonio de la joven, el sujeto arribó esa noche a la casa de comparten en el departamento Rawson y tras una fuerte discusión, que se desató porque ella no le quería dar su celular, la sometió a una brutal paliza.

La mujer (prefirió no ser identificada) contó que no es la primera vez que ejerce violencia sobre ella. “Al principio eran peleas e insultos, pero después se fue poniendo más agresivo. Después fue un empujón y un tirón de pelo, para acabar con los golpes. Esta última vez sentí que me iba a matar. Eso fue lo que me motivó ir a la comisaría y denunciarlo”, expresó al diario local.

Después de la denuncia, el deportista habría intentado acercarse a su domicilio a pesar de la prohibición de acercamiento de 500 metros a la redonda que dispuso la Justicia . Además le envió mensajes de texto. “También lo vieron por la madrugada en la esquina de mi casa, lo curioso es que la Policía no puede dar con él”, comentó.

La víctima señaló que las autoridades aún no pudieron dar con el acusado para oficializar la orden judicial. “Quiero creer que se va a hacer justicia y que esto no va a quedar en la nada. Yo sé que él tiene familiares en la Policía y que muchas veces él y sus hermanos zafaron de castigo por eso. Espero que alguien haga algo porque tengo miedo”, cerró.