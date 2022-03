Mientras el Ministerio del Interior define los protocolos para albergar a los refugiados de Ucrania, un sanjuanino pide ayuda para viajar al país que está siendo invadido y atacado por Rusia. Se trata de Carlos Vallecillo, un joven de 21 años que se sensibilizó con la situación que atraviesa el pueblo ucraniano a causa de la guerra.

El joven es papá y contó que al mirar lo que sucede en Ucrania, donde padres entregan a sus hijos a desconocidos para que se salven, decidió ofrecerse de voluntario para resistir la invasión rusa. “Nunca tuve un arma en mis manos. Pero estoy dispuesto a arriesgar mi vida para defender a esas personas”, expresó de antemano el protagonista a Telesol Diario.

Para lograr su objetivo, primero consultó en el grupo de Facebook “Argentinos en Ucrania” e inmediatamente hubo gente que lo empezó a orientar. “Me contactó un hombre y me pasó el número de la Embajada de Ucrania. Pero ahí no me contestan el teléfono ni el mail que mandé”, se lamentó.

También le informaron por otro lado que para combatir junto a los civiles ucranianos debe hablar inglés y pagarse el pasaje en avión. “Hablo un poco en inglés, pero mi mamá sabe y me enseña. Lo de la plata es complicado, porque yo no soy de una familia que tiene tanto como para que vaya a Buenos Aires a gestionar el viaje a Ucrania”, apuntó el joven.

El viaje a Europa cuesta “entre 100 000 y 170 000 pesos”, pero hará lo necesario para poder viajar y ayudar al pueblo ucraniano. “Mi mamá me preguntó si estaba seguro. Lo tiene que asimilar. Pero a veces me tira alguna indirecta para que no me vaya. Mi viejo, el de sangre, me dijo que es una decisión mía. No es una idea loca que se me vaya a ir. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ir a ayudar”, añadió Carlos.