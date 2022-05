Tras 12 años, el Censo poblacional nacional se realiza en Argentina. En este contexto, Eduardo Lolo Riquelme, un sanjuanino trans, vivió su primer censo con su identidad de género de varón. Esto lo percibió como un logro colectivo tras tantos años de lucha y la posibilidad de visibilizar la situación social de este sector.

De hecho, este Censo 2022 es histórico para la comunidad Lgbtiq+ ya que es el primero en el que se reconocerá la identidad de género. Según contó Lolo, emocionado, a Diario Huarpe, “no solamente me parece increíble, sino también urgente porque hace mucho que se hizo el último Censo y no sabemos cuánta gente es parte de nuestra comunidad”.

En ese sentido, resaltó que este evento permitirá conocer la situación del colectivo y reconocerse formalmente como parte de la sociedad: “Personalmente me llena el corazón, tengo amigos y amigas que estamos hace mucho queriendo ser parte de este registro”. Además, recalcó que la comunidad trans es una sector muy vulnerable, ya que muchos fueron expulsados de sus casas, no tienen trabajo ni vivienda. “La lucha de las chicas trans nos abrió el camino. Estamos muy agradecidos de esa apertura”, agregó.

Eduardo Riquelme es un joven ilustrador, profesor de artes visuales y trabaja en la Secretaría de Ciencia y Tecnología Foto: Diario Huarpe

Sobre su historia personal, Eduardo contó que empezó a sentir su identidad cuando aún no se visibilizaba tanto la temática y en las familias era un tema tabú: “En mi caso me pasó a una edad muy temprana, cuando tenía cinco años, y empecé a manifestarlo de forma distinta. Igual hay que tener en cuenta que las infancias son muy diversas”. En ese sentido, indicó que en un principio no entendía lo que sentía, porque tampoco tenía mucho acceso a la información como ahora y que cuando se empezó a acercar a gente de la comunidad comprendió lo que le estaba pasando: “El inicio es bastante heavy”, dijo.

A sus 17 años reconoció su género y luego, en el 2012, pudo obtener su DNI, lo que marcó un antes y un después en su vida ya que pasó de ser María del Valle a Eduardo. A él, su familia, amigos y compañeros de trabajo lo acompañaron durante el proceso, algo que no suele suceder muy a menudo en estos casos. Hoy, forma parte de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina.