El coronavirus continúa causando estragos en las familias de todo el mundo y las sanjuaninas no son una excepción. En los últimos días, un matrimonio de Valle Fértil perdió la vida a causa del virus luego de dar la batalla contra la enfermedad durante varios días en una sala del hospital. Como consecuencia de los decesos, los hermanos Facundo y Bruno Noriega perdieron a sus dos padres en un mismo día.

El primero en morir fue “Cacho”, el padre. Él era muy conocido en todo Valle Fértil ya que fue subcomisario de la Policía de San Juan. El último viernes falleció en la mañana, mientras que Alicia Burgoa, su esposa, perdió la vida ese mismo día pero en la tarde. Ella cumplía funciones como tesorera en el municipio vallisto.

Como consecuencia de estas pérdidas para la comunidad, las redes sociales se multiplicaron de mensajes de afecto para la familia, sobre todo para los hijos de Cacho y Alicia. De hecho, Facundo agradeció en su cuenta personal de Facebook todos los mensajes recibidos tras las dolorosas pérdidas.

En su posteo, comenzó diciendo: “Me encuentro eternamente agradecido con toda la gente de mi pueblo que me dio las fuerzas necesarias para afrontar este difícil momento. Agradecido de mis amigos, mis profesores y hasta de aquellas personas que ni me conocen y aún así se molestaron por la salud de mis padres”.

Finalmente, concluyó: “A partir de hoy tengo dos ángeles que me guían desde lo alto, mis dos ejemplos a seguir y mi fortaleza de siempre. Sé viejo querido que vos la buscaste a la mami para llevarla a la vida eterna y continuar con su camino sin ningún dolor. Desde acá les mando un saludo y abrazo grande mis viejos ya que no pude despedirme como se debía pero sé que en algún momento nos volveremos a cruzar y festejaremos. Hasta pronto Cachito y Alicia que estarán en mi alma por siempre”.