Giuliano es un nene de 8 años de edad que atraviesa un difícil momento debido a un grave problema de salud. Desde que tenía 2 años que empezó a perder su vista y luego de numerosos estudios médicos, le diagnosticaron uveítis a sus 4. Ahora, necesita someterse a una costosa intervención quirúrgica para no perder la vista por completo.

El valor de la intervención es de 900 mil pesos. Por la condición económica de la familia de Giuliano, le hicieron un descuento por lo que deberán abonar 500 mil pesos para poder realizarle la operación. Sin embargo y de igual modo, es un valor muy alto para que su mamá lo pueda afrontar, por lo que está pidiendo de manera desesperada a la sociedad sanjuanina una colaboración para que su pequeño pueda operarse.

En diálogo con Diario La Provincia, la mamá de Giuliano, Pamela Fioretti, contó que el nene “empezó con los síntomas a los 2 años pero a los 4 recién se le pudo diagnosticar. Empezó a perder de a poco la vista y si bien se pudo controlar, luego volvió con fuerza. El 17 de enero falleció mi mamá y el stress le hizo despertar más la enfermedad. Le hicieron tratamientos pero no resultó y viajé a Buenos Aires donde me dijeron que es posible recuperar la vista”.

Con su ojo derecho, Giuliano puede ver solo el 2%. Si es sometido a la intervención dentro de los próximos 3 meses, puede no perderlo completamente. “Es muy complicado, él juega al fútbol y no podía ir a jugar. Le cuesta ir a la escuela, es muy complicado. Le da mucho dolor en el ojo, se le inflama, se le pone rojo. El 5 de abril le inyectaron corticoide en los 2 ojos pero no está dando resultado”, se lamentó Pamela.

Por estos motivos, su familia y sus compañeritos de la escuela comenzaron una campaña solidaria para recaudar fondos y así poder hacerse cargo de la costosa operación. Además, Pamela está desempleada y también necesita costear el viaje y la estadía. La operación se realizaría en Buenos Aires y también Giuliano debe hacerse estudios previos, que son caros. “Los compañeros lo apoyan un montón. Cuando volvimos de Buenos Aires y él empezó a ir a la escuela. Lo recibieron con aplausos y fue muy emotivo”, concluyó su madre.