Durante la jornada del último domingo trascendió un aberrante hecho que ocurrió en el departamento San Martín. Según informaron medios locales, el centro ANIVI recibió un caso de abuso sexual, aparentemente con acceso carnal, a una menor de 17 años de edad. El caso fue denunciado por un hermano de la víctima, a quien la joven le habría contado lo sucedido.

En realidad, el llamado a las autoridades del ANIVI fue minutos antes de la medianoche del viernes. Minutos más tarde, los ayudantes fiscales y el fiscal Roberto Mallea tomaron contacto con el caso. Lo que trascendió a los medios fue que la víctima vive en el departamento San Martín, aunque las autoridades que intervinieron no precisaron el distrito. Lo que sí va tomando más fuerza en la investigación es que el abuso habría sido efectuado por más de una persona, aunque no pudieron confirmar el número debido a que aún no pudieron hablar con la menor.

Además, el abuso habría sido con acceso carnal y también la víctima habría sufrido golpes. Aún resta conocer los resultados de los análisis y pericias que los médicos legistas realizaron en el ANIVI y así determinar qué tipo de lesiones presenta la muchacha. Se cree que el ataque sexual se produjo en horas de la tarde noche del viernes 26 de noviembre y que la denuncia fue realizada esa misma medianoche.

Otros detalles que aún se desconocen es si la joven reconoció a sus atacantes ni si se produjo en una casa, en un descampado o en una finca. Sin embargo, algunos medios mencionaron que el abuso se produjo en el interior del INTA en el departamento San Martín. Por último, las autoridades sostuvieron que en las próximas horas podría realizarse una Cámara Gesel o un interrogatorio directo a la víctima para que cuente todo lo ocurrido y así poder buscar a los abusadores.