La Justicia de San Juan le concedió el beneficio de volver a manejar a un conductor sanjuanino que atropelló y mató a un joven de 16 años en 2010. El sujeto había sido condenado a 3 años de prisión en suspenso y 7 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo. Pero al cumplir la mitad de la pena y “por buena conducta”, le permitieron volver a manejar antes de tiempo.

//Mirá también: A dos meses del asesinato, habló la hermana del policía sanjuanino acribillado por su pareja

Según explicó el defensor oficial a Diario de Cuyo, el Código Penal establece la restitución de derechos inhibidos si el imputado se comparta correctamente. “Es muy común que quienes cumplieron la mitad de la inhabilitación soliciten esto al Juez de Ejecución Penal y es lo que pasó acá. Se constató que no cometió ningún nuevo delito y se lo habilitó”, manifestó el letrado.

Abelín fue protagonista de una tragedia vial que se cobró la vida de un adolescente sanjuanino, identificado como Hernán Lastiri, el 11 de diciembre de 2010. Por este hecho en 2017 fue condenado con prisión en suspenso, quedando automáticamente en libertad, y 7 años de inhabilitación para conducir. Este fallo estuvo a cargo de jueza Mónica Lucero, del Tercer Juzgado Correccional.

//Mirá también: Totalmente desorbitado y en estado de shock, se presentó el acusado de matar al policía

A cuatro años de la condena el juez de Ejecución subrogante, Albaerto Caballero, le concedió el pedido de volver a conducir. Esta noticia generó indignación en la familia de la víctima. “Así es. Si mataste a una persona, podes sacar permiso de conducir. Asco de la justicia de San Juan. Asco y repugnación a Juan Pablo Abelín. A él no le importa a quién mató, mientras él pueda manejar no le importa, mientras no lo toquen y no le hagan nada él hace su vida”, expresó con dolor Guadalupe Lastiri, hermana del fallecido.