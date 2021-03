Hace un poco más de dos años y con la idea de poder brindarles un techo a aquellos hombres de San Juan que por distintos motivos no tienen dónde vivir, Viviana Fornés creó el Proyecto Águila en el garaje de su casa. Se trata de un refugio acondicionado para 6 personas que se mantiene gracias a las donaciones de los particulares, ONGs, Banco de Alimentos, Desarrollo Humano y también cuenta con la custodia gratuita de la Policía de San Juan. Allí, nació también “Alas Picantes”, un programa radial que emiten los domingos a través de sus redes sociales.

Según contó “Vivi” (así le dicen todos) a Diario La Provincia SJ, “El objetivo es la visibilización de la situación de calle, romper prejuicios, la estigmatización y tener contacto con la sociedad. Es la primera vez que se hace un programa así. Era un sueño que tenía pendiente. Creo que es muy importante que la sociedad pueda escucharlos en primera persona”. Claro está también que la idea es que el proyecto no sea solo un lugar para ir a dormir. En una primera etapa de la cuarentena empezaron a elaborar y vender pan casero y ahora dieron un paso más: el de contar sus historias en formato radiofónico.

En su primer programa se enfocaron en poder debatir sobre las diferencias entre las personas que en San Juan se encuentran en situación de calle, tomando también como eje la discriminación que sufren. Mauro Martín, uno de los integrantes del proyecto, relató: “La experiencia fue muy motivadora. Al principio no estaba seguro de participar pero mis compañeros me incentivaron y me gustó. Arranqué contando sobre el clima, pero también me gusta el deporte. Estoy terminando la secundaria y además de contar mi historia me gustaría aprovechar para encontrar un trabajo”.

Otro de los integrantes, Luis Bravo, contó: “Tuve varios trabajos como locutor en dos radios en el norte de Chile y también fui notero, pero esta es mi primera vez como conductor. Me sentí en mi mundo. Siempre dije que si tenía la oportunidad de volver a trabajar en una radio no la iba a dejar pasar porque es lo que más me gusta hacer. Ahora también estamos enfocados en encontrar un trabajo ya que no tengo DNI argentino, o una casa para cuidar como casero”.

El hijo de Luis, Manuel Bravo, también contó su historia: “Nací en San Juan, me crié en Chile y desde hace cuatro años volví a San Juan junto a mi papá. Me sentí nervioso de estar frente a una cámara pero creo que me fue muy bien. Se hacen marchas por muchas cosas, pero nunca por la gente en situación de calle y cada vez hay más”.

“Vivi nos planteó lo que tenía en mente y me gustó. Ya había ido a algunos programas de radio, pero siempre como invitado. El rol de periodista me encanta y me gusta mucho mostrar nuestro punto de vista. Creo que la música es sanadora y me gustaría que haya más centros en donde se pueda estudiarla de forma gratuita, porque cuando estás en la calle se necesita mucho”, agregó otro de los participantes, Renzo.

Uno de los más tímidos es Fernando Mercado, quien afirmó: “Desde la primaria me gustó dibujar y ahora voy a una escuela técnica así que en el programa me dedico a mostrar algunos proyectos para construir nuevos refugios. Creo que es necesario que en San Juan haya más refugios como éste, porque muchas personas nos discriminan porque algunos andamos mal vestidos, pero es porque no tenemos un lugar para higienizarnos”.