Con apenas 10 años, Marilin Arancibia no se acobardó frente a la dramática escena y logró rescatar a sus hermanitos de un incendio. La nena estaba al cuidado de una beba y dos chiquitos de 1 y 2 años cuando el colchón se prendió fuego y las llamas comenzaron a consumir toda la casa. El hecho ocurrió este jueves en el barrio Madre Teresa de Calcuta de San Juan, donde la pequeña sanjuanina fue aclamada por los vecinos gracias a su acto de heroísmo.

La familia está compuesta por la mamá, el papá y nueve nenes.

Al parecer el siniestro se inició porque uno de los menores tomó un encendedor y prendió fuego sobre el colchón. En ese entonces Marilin actuó rápido y, de a uno, sacó de la vivienda a sus hermanitos mientras las llamas no perdonaban y se expandían por todos los rincones. “Justo estaba en el baño y cuando salí, me encontré con el incendio. Ni lo pensé, agarré a la bebé primero y llamé a mis otros hermanos a los gritos”, contó la jovencita a Tiempo de San Juan.

Marilin estaba sola, al cuidado de sus hermanos. Su mamá, Andrea Aguirre, había salido a llevar a sus otros hermanos a la Escuela Jorge Washington y su papá Hugo Arancibia se encontraba en Albardón descargando harina en una empresa. “Era un colchón lo que se prendió primero y había tanto humo que no podía ver dónde estaban. Cuando los vi, los saqué del brazo mientras gritaba y pedía ayuda. Corrí hasta adelante (pues su casa está a los fondos de otra vivienda) y los puse ahí mientras volvía para ver si faltaba alguno”, expresó la protagonista de la historia.

Para colaborar con la familia hay que comunicarse al 2644476252.

La sanjuanina pudo salvar a todos sus hermanos y ninguno resultó herido ni tuvo problemas a causa de la inhalación de monóxido de carbono. “En el camino que se me hizo eterno se me pasaron un millón de cosas por la cabeza, llegué a pensar en lo peor. Marilin me ha devuelto la vida y siempre le voy a estar agradecida por haber sido protectora y salvadora”, comentó su mamá, entre lágrimas, al diario local.