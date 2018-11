Mientras el peronismo debate sobre el candidato a intendente del departamento Rawson, el partido de “Producción y Trabajo” de Cambiemos ya exhibe a su representante en los próximos comicios. Se trata de Roberto Sosa, conocido como “El Yeyo“, el popular cuartetero sanjuanino que incursiona por primera vez en la política. Irá por la intendencia en las elecciones de 2019 y adelantó que de ganar, dejará los escenarios para dedicarse exclusivamente a su mandato.

“Sería irresponsable de mi parte seguir con mi trabajo. Estamos abocados a hacer política, estoy muy convencido, estoy estudiando y la gente que me acompaña son profesionales, se sienten con ganas. Invito a la gente que se sume y sea partícipe. Quiero ayudar a la gente de mi departamento”, señaló el conocido músico al programa Banda Ancha que conduce el periodista Daniel Tejada.

El popular música ya lanzó la campaña para 2019.

Sosa habló de las duras críticas que recibió de otros políticos por su candidatura, sobre todo por ser del “palo” de la música. “A algunos candidatos o precandidatos les ha dolido que una persona que no sea del palo esté en la política, y con las redes sociales… viste cómo son. Hay algunas cositas que duelen de mis colegas, pero no hay que darle trascendencia. Lo que yo quiero es ayudar al vecino, dar solución a sus problemas que no les dan. El objetivo es tratar de estar en el municipio, ser intendente”, comentó.

Si bien su bloque pertenece a Cambiemos, “El Yeyo” dijo no sentirse identificado con el gobierno de Mauricio Macri. “Yo necesitaba un espacio para hacer política. En mis raíces tengo afinidades con el peronismo, pero si desde el justicialismo no te recibieron llamadas por teléfono, nunca recibiste un mensaje y te ningunean, te dicen que no son tus tiempos, o me quedaba afuera o participo. Tengo afinidades y no con la gente de Producción, pero yo quiero trabajar”, explicó el cantante en la televisión sanjuanina.