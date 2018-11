Mientras continúa la investigación por el presunto abuso de estudiantes de un colegio religioso durante un viaje de egresados, el Ministerio de Educación decidió separar de sus cargos a las maestras sanjuaninas que acompañaron a las alumnas a Córdoba. El aberrante caso suma múltiples denuncias y tiene como único detenido al fotógrafo de la empresa de Turismo Bacur, Pablo Golpe, quien está denunciado por exhibiciones obscenas e incluso intentar tocar a dos nenas. Las docentes no volverán al establecimiento escolar hasta que la Justicia no defina sus responsabilidades.

El polémico hecho ocurrió durante el último fin de semana. Las niñas le contaron a sus padres mediante WhatsApp los aberrantes momentos que vivieron a causa del fotógrafo y hasta señalaron a las autoridades de querer “encubrir” el caso”. Es que durante varias horas las maestras, según la versión de las menores, les quitaron los teléfonos para que no hablaran con sus padres y la noticia no trascendiera.

“Es una suspensión temporal para que estén a disposición de la Justicia. Ahora nos enfocamos sobre todo en las niñas y en acompañar a los padres en este momento tan doloroso. En esta semana decidirán si las alumnas quieren volver a clases y, si no es así, cómo terminarán su 6°. Ya hay docentes suplentes designadas y además, un grupo que hay que acompañar y que no estuvieron expuestas a los hechos que se investigan”, explicó la directora de Educación Privada, Alicia Bernardini, a radio AM 1020.

Desde el Ministerio de Educación contaron que están asistiendo a las niñas y a sus papás, y que analizarán el futuro de las estudiantes: “Se respetará lo que las niñas quieran y lo que los padres consideren apropiado. Estamos recibiendo en el ministerio a los papás que vienen a plantearnos sus inquietudes y con la supervisora estamos a disposición. Los ánimos están un poco más serenos y a la espera del actuar judicial, más aún después de la detención del fotógrafo”.