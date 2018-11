Restan tres meses para la Fiesta Nacional del Sol y de apoco se van conociendo las aspirantes a la corona del espectáculo más importante para los sanjuaninos. Este domingo en el departamento Rawson, Rocío Aldana López Morales resultó electa y su imagen en los diarios locales causó furor por su parecido a la conductora y modelo top Carolina Ardohain, conocida en el ambiente del espectáculo como “Pampita”. Muchos comparan su sonrisa con la de la ex de Benjamín Vicuña y Juan Mónaco.

Rocío, en compañía de Mailén Maimará Videla González, quien fue elegida Virreina.

Rocío tiene 19 años y cursa el último año de la escuela secundaria. Fue elegida para ser una de las 19 soberanas que competirán por la corona de la FNS, a celebrarse del 19 al 23 de febrero en la provincia cuyana. En la elección, la joven se impuso frente a 28 participantes con un total de seis votos.

Rocío López Morales.

Según explicó en una entrevista a Diario de Cuyo, está terminando los estudios en un CENS porque hace unos años tuvo que dejar la escuela a raíz de un incendio que sufrió su familia. “Fue una situación horrible, porque en el mes que mi abuelo falleció se nos quemó la casa y quedamos en la calle prácticamente. Nosotros vivíamos con mis abuelos, en dos casitas que estaban juntas. Recibimos mucha ayuda de mi familia y pudimos construir otra vez”, señaló.

La candidata, una de las favoritas a ganar en la Fiesta del Sol, vive con su mamá y dos hermanos menores. Contó que está soltera, que no piensa en formar una pareja y que está mentalizada en el concurso de belleza, un medio para poder ayudar a quienes más lo necesitan. “Me gustaría ayudar a Rawson. Hay lugares en los que las personas tienen muchas necesidades y me gustaría hacer campañas solidarias para toda esa gente. En una oportunidad con mi familia llevamos ropa y otras cosas a las personas que viven en la Terminal de Ómnibus y eso me encanta”, destacó.

Rocío López Morales.