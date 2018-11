Una chica trans, conocida por ser Reina de la “Fiesta El Sol Nos Une 2018″, denunció discriminación en un boliche sanjuanino. Según relató la propia Mishele Grimalt al programa Tarde Trece, vivió una noche de terror en el local bailable cuando el dueño la obligó a pagar entrada de hombre y, una vez adentro, patovicas la echaron a empujones e incluso la tomaron del brazo. La joven presentó una denuncia formal en el INADI.

“No es la primera vez que me pasa. Me pasó hace un año en el boliche Velvet y la misma persona, que ahora es el dueño de Margarita, me hizo sacar del boliche este fin de semana sin explicación. No me devolvieron el dinero. Nos hicieron pagar entrada de sexo masculino a pesar de tener DNI de mujer. Lo hicieron como objeto de burla de nuestro género, no respetan eso”, expresó con indignación Mishele.

El polémico episodio ocurrió una hora después de ingresar al local, cuando se topó justamente con el propietario. Fue en ese entonces que toda la seguridad del boliche la rodeó y pidió que se retirara del establecimiento. “Yo pedí explicaciones, pero me dijeron `flaca camina para afuera´. Me fui tapando la cara de la vergüenza, porque ni en las películas se ve tanta seguridad para sacar a alguien. Nos llevaban como a unos delincuentes. Salimos a la puerta y me quede ahí, reclamé que no me iba a ir sin que me dieran explicaciones”, agregó.

Tras el escandaloso hecho, la joven denunció en el INADI por discriminación, daños y perjuicios contra el boliche Margarita y Gastón Tissera, a quien reconoció como el dueño del lugar. “A Tissera no lo conozco, no pude hablar con él pero sé que cada vez que voy a su boliche me hace expulsar. La verdad no tengo idea pero debe tener algo en contra de las chicas trans”, sostuvo Grimalt.