En San Juan, una alumna sanjuanina que asiste al bachillerato Columna de Cabot, más conocido como el BCC de Iglesia, fue golpeada y amenazada por una compañera ante la mirada de un grupo de chicas. El caso salió a la luz a través de un video que publicó el Diario El Andino, en donde muestra que la joven recibe cachetadas e insultos, y hasta se escucha la arenga de otras compañeras para la agresora. El caso ya está en manos del personal del Ministerio de Educación, quien tomará las medidas correspondientes a los fines de resguardar la integridad física de la estudiante como así también bregar por la sana convivencia de la comunidad educativa.

Las imágenes muestran cómo la víctima –no trascendió su identidad- pide clemencia a su agresora, quien no escucha y la golpea una y otra vez. “Cortala Daiana, ya no quiero más problemas con vos”, responde la joven, mientras otra de las integrantes del grupo le pregunta: “Porque no le pegas a la Selena como le pegabas ese día”. La estudiante agredida, en un intento de calmar la situación y abandonar el lugar, le pide a una de las acompañantes de la atacante que le acerque sus anteojos. Sin embargo la súplica fracasa y recibe más golpes, también un empujón.

En la escena también interviene otra alumna, que según el video responde al nombre de “Mariana”. Aparentemente por un problema de “chicos”, también golpea a la víctima. El video finaliza con una fuerte amenaza a la joven: “No vayas a decir nada porque todas estas que están acá no van a decir nada, si esto sale de acá vamos a saber que fuiste vos”.

Quien habló al respecto fue Juana Caballero, directora del establecimiento escolar, que confirmó que el violento episodio ocurrió fuera de la escuela: “Aún no recibo instrucciones de la supervisora de área, que es la señora Cercó. Como directora de la institución conozco perfectamente lo ocurrido y aclaro que eso se dio fuera de la escuela”.

Desde la Comisaría 22° de Rodeo, Iglesia, el oficial Aguirre señaló que “no tenemos conocimiento del caso y en esta jurisdicción policial no ingresó ninguna denuncia”.