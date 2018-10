Desde la madrugada de este lunes, fuertes ráfagas de viento Zonda soplan en San Juan. Las mismas ya han causado grandes destrozos en la provincia y obligaron a suspender las clases. Uno de los eventos más desafortunados ocurrió en la Plaza del Bicentenario, es que cuatro baños químicos aparecieron en la fuente.

Según se supo, los baños que fueron parte de la Expo Solidaria, estaban llenos por lo que se espera la llegada de camiones tanque para sacar el agua de la fuente y poder hacer la limpieza correspondiente, informa Diario de Cuyo.

Los baños químicos terminaron en la Fuente de la Plaza del Bicentenario.

El Ministerio de Educación, por indicación de Protección Civil, determinó extender la suspensión de toda actividad escolar en turno tarde , vespertino y nocturno, de los diferentes niveles de gestión pública y privada en San Juan por el viento Zonda. No se computa la inasistencia a estudiantes, docentes y personal que no acudan, por no poder llegar a los establecimientos.

“Los vientos moderados continuarán durante la mañana y con la probabilidad de aumento en la intensidad de las ráfagas hasta la tarde/noche de este lunes 08″, informaron desde el SMN.