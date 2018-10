La vida de Alexis Guerrero cambió para siempre luego de que su maestra le propusiera a él y a todo su curso participar del concurso “Leer 2020“. Empezó a descubrir la lectura como un juego, de a poco, página por página, hasta que se convirtió en “El niño más lector de San Juan” tras devorarse 126 obras en 7 meses.

En septiembre, ​Alexis recibió la propuesta del concurso organizado por la Fundación Leer. Se entusiasmó con participar y descubrió un mundo que lo cautivó y del cual, posiblemente, no quiera alejarse.

Alexis, que se reconoce fanático de las historias de aventuras y dinosaurios, tuvo que leer los libros y luego responder preguntas múltiple opción. Cada vez que demostró haber comprendido la obra recibió una medalla y un diploma, lo que lo motivó aún más.

“Leía porque me gustaba, no pensé que podía ganar”, confió a el Diario de Cuyo el nene que vive junto a sus padres, Romina y Martín, en el barrio Chimbas II.

Y agregó que “fue la vicedirectora de la escuela la que me dijo que habían llamado desde la fundación para contarle que yo era el alumno que más había leído en la provincia. Me alegró mucho y mis compañeros me felicitaron”.