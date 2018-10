El fotógrafo Juan Luna había salido a recorrer la ciudad de Joaquín V. González para realizar una sesión de fotografía en distintos puntos, cuando finalmente optó por realizar una serie en la plaza principal.

Una vez realizada la sesión, el fotógrafo volvió a su estudio a realizar las ediciones correspondientes de la misma. Mientras editaba, notó en dos de las fotos una extraña figura. Al observar con detenimiento, discernió los rasgos humanoides de la pequeña criatura y determinó que se trataba de un duende.

Con el zoom, se aprecian los rasgos humanoides de la criatura. (Juan Luna)

“Fui a hacer fotos en la plaza y en dos fotos salió un duende. Me dio escalofrío cuando vi esas dos fotos” comentó el fotógrafo a Código Abierto Metán.

Señaló además, que la criatura solo aparecía en dos de sus fotos, mientras que en el resto no.

“Al llegar a casa las descargue en la compu y me puse a revisar por las mejores, las iba editando una por una cuando paso a otra fotografía y noto algo raro y que en las otras fotografías no estaba, al hacer zoom me doy que era un Duende u otra cosa rara. Seguí revisando las demás fotografías y no apareció más, sólo en dos de las 124 fotos”, dijo Luna.