Después de un viaje en micro de 24 horas desde el penal de Gral. Güemes, en Salta, hasta su casa, cerca de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Claudia S.E de 33 años, pudo reencontrarse con su hijo Fernando, que padece un cáncer irreversible, según los médicos de ese país.

Junto con su cuarta hija Sheila Jazmín, que nació en el penal, entró a la habitación de su casa en Monteros, donde se encuentra internado Fernando con cuidados paliativos, ya que la enfermedad se volvió terminal.

Claudia y Fernando se reencontraron. ( Jorge Paz Yabeta)

“Cuando entré estaba dormidito, caidito, levantó la cabecita y me miró y me dice ‘no llores mi mamá, no quiero que llores, yo ya no quiero llorar'”, contó Claudia a Infobae.

Según reveló el mismo portal el miércoles pasado, la mujer estaba presa desde el 27 de octubre del año pasado en Salta por tratar de pasar en dos valijas poco más de un kilo de cocaína a nuestro país. Un día después de que la historia saliera a la luz, el juez federal Ernesto Hansen firmó, luego de seis meses de espera, la habilitación para que pudiera salir del país a ver a su hijo por “razones humanitarias”.

Fernando tiene 13 años y padece de un cáncer terminal. (Infobae)

“‘Estoy bien, ¿no me ves bien? Estoy tranquilito’. Eso fue lo que me dijo. Me da mucha pena. Y yo me puse mal. Pero estoy tranquila. No imaginaba que iba a poder estar acá, estaba rezando y pidiendo que respondiera el juez”, contó Claudia.

Al diagnosticarse la enfermedad de su hijo, la mujer se vio empujada a involucrarse como mula en el narcotráfico para poder costear el tratamiento de quimioterapia de Fernando, de 13 años, y evitar de esa forma que le amputaran la pierna.

“Dejé el trabajo de limpieza para estar con mi hijito y necesitaba plata. Fui a la rotonda de mi ciudad, donde se sabe que dan dinero a cambio de pasar valijas a Argentina, pero yo no sabía que había adentro”, explicó Claudia.