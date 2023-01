Todos los retoques que se hizo Emilia Mernes en la cara.

Emilia Mernes siempre luce impecable, a la moda, fresca y estilizada, pero detrás de tanta perfección se esconden sus miedos y algunos temores que tienen que ver con su cuerpo y con la mirada que los demás pueden o no tener sobre él.

Emilia en el show de FMK Foto: Instagram/@emiliamernes

Durante un streaming con el “Coscu”, la cantante confesó que logró adelgazar debido a que mucho tiempo se sentía con exceso de peso. “Estaba más sedentaria y eso que me entrenaba, pero tenía atracones de comida”, dijo en medio de la entrevista, sorprendiendo a los espectadores.

Emilia Mernes muy sexy Foto: instagram

“La gente me pone en ese lugar de la mujer argentina, que tenés que cumplir un estereotipo o que tenés que usar cierto tipo de ropa o qué tenés que decir o hacer”, declaró Mernes. A su vez, explicó que ahora está comiendo bien: “La gente que me rodea lo sabe. Estoy a mil. Estoy feliz. Bailo y ensayo mucho, todos los días estoy haciendo cosas”, aseguró llevando tranquilidad a sus seguidores.

Emilia Mernes con su hamburguesa en Barcelona Foto: instagram

Estos miedos pueden parecer infundados, pero al observar en detalle las respuestas que recibe Emilia Mernes en sus redes sociales se ve que no es tan así. Un ejemplo de ello ocurrió cuando se hizo un tratamiento estético y sus seguidores opinaron sobre sus cejas.

Emilia Mernes recibió críticas Foto: instagram

Ante la cantidad de consultas recibidas, Emilia Mernes tuvo que salir a dar sus explicaciones. Contó que se hizo una micropigmentación en las cejas y por eso ahora luce diferente. En ese momento sus seguidores pensaron que se había operado o hecho algo en la cara, lo mismo ocurrió con el delineado de sus ojos.

Emilia Mernes llamó la atención por sus cejas Foto: instagram

A través de su cuenta de Instagram, Emilia Mernes mostró cómo logra el efecto “foxy” que tanto se utiliza en la actualidad, sin necesidad de pasar por ninguna cirugía estética. El procedimiento se alcanza con un trabajo de sombras que resaltan la mirada y hacen más delicado el párpado, el aplique de pestañas que van de menor a mayor extensión -de forma que las últimas sean las más largas- y tensores que estiran los ojos.

Emilia Mernes con los tirantes para el foxy eyes. Foto: XOXO

Por otro lado, se refirió al cuidado de su cuerpo, contando cuál es el truco que usa ella: “Es que no tengo, no, es que todas las mujeres tienen celulitis, pero no tengo un secreto, solo que después de bañarme no falta mi crema común que sea nutritiva, pero no me hago tratamientos ni nada de eso por ahora”.

Emilia Mernes Foto: Instagram.

¿Cuánto cobra Emilia Mernes?

Por su parte, el sitio royalties-calculator.com, la página que informa los datos sobre la plata que gana cada uno de estos cantantes, indicó que Emilia Mernes acumula 12,7 mil dólares mensuales y 152.64 mil anuales, a octubre de 2021.

Emilia Mernes Foto: Instagram.

¿Qué le pasó a Emilia Mernes?

El estilista de Emilia Mernes salió a defenderla luego de que en las redes la acusaran de pedir canje y no “dar nada a cambio”. En los últimos días, circuló un hilo de Twitter que se hizo viral en el que distintos emprendedores y diseñadores de indumentaria aseguraban sentirse estafados por el entorno de Emilia Mernes.