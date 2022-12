Estas son las mansiones de Dua Lipa: dos joyas arquitectónicas que suman 10 millones de dólares.

Dua Lipa es una de las artistas más jóvenes y exitosas de esta década, por eso no llama la atención que mantenga una vida ostentosa como muchos autos y con outfits de los diseñadores más reconocidos del mundo.

Pero las particularidades de la cantante inglesa no concluyen ahí, Dua Lipa también mantiene el lujo y las excentricidades en su hogar, que a falta de uno, tiene dos.

La cantante británica le dijo no a la organización del Mundial Qatar 2022.

Uno de ellos es el ubicado sobre una colina en Los Ángeles y la compró en 2021 junto al que era su pareja en ese momento, Anwar Hadid. De acuerdo a las últimas cifras que trascendieron, está valuada en 2,5 millones de dólares.

La casa de Dua Lipa en Los Ángeles se destaca por estar rodeada de un bosque. Foto: instagram

Los especialistas caratulan a la casa de Dua Lipa como “joya arquitectónica”. Conocida como “Tyler House”, fue construida en 1953 y está rodeada de robles y eucaliptos.

La imponente casa que Dua Lipa compró junto a Hadid, cuando eran pareja. Foto: instagram

La propiedad cuenta con dos dormitorios, dos baños y una cocina conectada al jardín y fue definida por la cantante como “Future Nostalgia”. Algunos detalles: el salón con cristales del piso al techo, con suelo de parqué y una chimenea de ladrillo.

La casa estadounidense de Dua Lipa es una joya arquitectónica de los años 50. Foto: instagram

Cómo es la casa de Dua Lipa en Londres

La segunda propiedad que posee Dua Lipa está emplazada en Londres y la compró en 2017. Allí, la cantante pasó gran parte del confinamiento por la pandemia. La fachada de la casa es clásica de ladrillo y piso de mosaico. Según los especialistas, está valuada en 7 millones de dólares.

El frente de la casa de Dua Lipa en Londres. Foto: instagram

La casa de Dua Lipa en Londres se destaca por tener una moderna cocina en tonos azules y detalles de mármol, además de un lujoso baño con tina.

La moderna cocina de la casa de Dua Lipa en Londres. Foto: instagram

No conforme con el confort de la casa, Dua Lipa está en proceso de renovar la propiedad para agregarle una piscina subterránea, un cine y un baño de vapor.

¿Cómo se hizo conocida Dua Lipa?

Su carrera musical se inició a los 14 años cuando empezó a publicar en YouTube versiones de canciones de otros artistas. En 2015 firmó con la discográfica Warner Music Group y a los 20 años lanzó su primer sencillo New Love, seguido de Be the One.