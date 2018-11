No por nada Wanda Nara tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram. La esposa y representante de Mauro Icardi sabe muy bien cómo manejar las redes sociales. En el marco de una producción para una reconocida marca internacional, la rubia publicó una serie de imágenes que ella misma calificó como “prohibidas para menores de 18 años” con un emoji de Instagram.

Wanda está a haciendo un montón de campañas de moda en Europa además de ser columnista en un reconocido programa deportivo. Hace días realizó una sesión fotográfica para una firma internacional en su propio vestidor, mostrando su colección de carteras y zapatos.

También se animó a “abrir el juego” y posar con un body muy sensual junto a una maquinita de videojuegos. En esa ocasión, la rubia decidió bloquear los comentarios. ¿Por qué será?

Para quienes la criticaron por abusar de los retoques fotográficos, ella lanzó: “Cuando no encuentren nada malo que decir… la mentira no falla… algunas cosas se pueden cambiar con Photoshop (que no uso) pero la ignorancia, la envidia y la frustración son difíciles de tapar… besitos desde mi trabajo (a quien corresponda)”.

Lo cierto es que Wanda sabe cómo llamar la atención de las audiencias y esta capacidad, acompañada de su imponente belleza, le está trayendo mucho éxito profesional.