Yudy Pineda Vásquez tuvo un derrotero vital poco habitual. Según reveló a la radio Caracol, ella dejó los hábitos para convertirse en webcamer y actriz porno.

Yudy tiene 28 años, nació en un caserío indígena de Antioquia, Colombia. A los 10 años estuvo ocho meses en un convento y según contó, su fe en Dios fue inculcada por su abuela.

Los trabajos “normales” no le alcanzaban y llegó a caer en una depresión. Hasta que conoció a Juan Bustos, un gurú de la industria de las “webcam”, que hasta tiene una “universidad” dedicada a este tema. Con su ayuda, ahora Yudy trabaja 20 horas por semana, haciendo transmisiones eróticas a través de internet.

Ahora el dinero le alcanza para criar a sus dos hijos (es madre soltera), e incluso realizó un video pornográfico con la famosa periodista y actriz de cine para adultos, Amaranta Hank.





Por último reveló que nunca dejó de ir a la Iglesia, solo que “al principio me sentía mal, pero ya no. Me siento super bien cuando voy. Siento mucha paz, mucha tranquilidad. Cuando entro, trato de ir lo más decente que pueda. Tampoco falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a misa”.