Eva De Dominici sorprendió en Instagram con una particular foto: “Mi look real”

Cada vez que Eva De Dominici comparte un nuevo contenido a sus redes sociales se convierte en furor, siendo que es una de las actrices argentinas que trabaja en el exterior. Es que las fotos favoritas de sus fans suelen ser aquellas donde posa al natural y muestra su lado más divertido, como lo fue el posteo que realizó posando con unas gafas un tanto particulares.

“Mi look real con mis lentes para freír”, escribió la actriz, que aparentemente estaría cocinando con una herramienta esencial para no quemarse el rostro a la hora de “freír”.

Eva de Dominici Foto: Instagram/dedominici

El posteo causó diversión entre los seguidores, quienes le escribieron cientos de comentarios y likearon más de 30 mil veces la foto. “¿Por qué todo te queda bien? ¿Me explicas?”, “Yo, cortando cebolla”, “Protección para conjuntivitis, jaja”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Eva de Dominici

El accidente doméstico que sufrió Eva de Dominici

Esta foto fue publicada en noviembre del 2020, un tiempo antes del terrible accidente doméstico que vivió la actriz en su casa en Los Ángeles. Eva de Dominici sufrió graves quemaduras cuando explotó un electrodoméstico. La actriz mostró las impactantes heridas en las redes sociales. “Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. 12 de noviembre de 2021″, explicó.

Eva de Dominici sufrió un terrible accidente doméstico. (Captura de pantalla).

En las fotografías, la actriz luce un top negro con escote estilo strapless que deja al descubierto su piel para que puedan observarse correctamente las marcas que quería exhibir, pero no solo las de su pecho, sino que al apoyar la mano sobre su cabeza también le dio visibilidad a la herida más grande ubicada en su muñeca.

Eva de Dominici habló sobre el proceso de recuperación de sus quemaduras. Foto: Instagram

“Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades. Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental. Un abrazo a todas las personas que estén en etapa de recuperación”, concluyó.

Una inesperada reflexión de Eva de Dominici

Por su parte, días atrás, Eva también compartió un posteo que fue totalmente viral, siendo que en el mismo se mostró muy sincera y escribió un extenso epígrafe: “¿Qué haríamos sin nuestros maestros? ¿Sin nuestros mentores? Sin esas personas que admiramos dentro de (cualquiera sea) nuestra profesión, que tuvieron logros inspiradores?”, empezó escribiendo.

Eva de Dominici

Luego agregó: “Hoy armando mi segunda pizarra con material derivado de libros, clases, charlas profesionales y otras espontáneas, me sentía agradecida por tener la posibilidad de sentarme frente a personas que admiro tanto y que generosamente brindan su conocimiento. Amor por aquellos que marcaron el camino y nos ayudan/ inspiran a encontrar y crear el nuestro. Seguro vos también pensás en alguien”.