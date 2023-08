Todo lo que tenés que saber del partido entre Rosario Central y Chaco For Ever por Copa Argentina

Este miércoles 2 de agosto a las 18 horas Rosario Central se enfrentará a Chaco For Ever por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El Canalla, que pertenece al selecto grupo de campeones de la Copa, tras consagrarse en la edición 2018, cruzará al “Albinegro” en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba para definir quién jugará la próxima fecha contra Villa Mitre. Transmite TyC Sports.

El equipo rosarino comandado por Miguel Ángel Russo cerró su participación en el torneo Binance de la Liga Profesional con un empate sin goles ante Belgrano, alcanzando la 8va posición en la tabla con 42 puntos.

Durante la temporada no cruzó la mitad de la tabla y se mantuvo invicto de local, por lo que el DT se mostró conforme con el desempeño de un equipo que continúa acomodándose. Su punto débil: los partidos como visitante.

Central: Quiénes vuelven y quiénes quedan fuera para el partido contra chaco for ever

Además, este partido Russo contará con algunas bajas: Francis Mac Allister y Alan “Coyote” Rodríguez quedaron afuera por lesiones en la rodilla y serían suplidos por Lucas Rodríguez y Kevin Ortiz. Además, faltará Damián Martínez por un esguince de rodilla y entrará Ismael Cortéz a reemplazarlo.

Una buena para Central es que vuelven Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz, además de Carlos Quintana, que quedó afuera por precaución en el partido con Belgrano para estar presente sin lesiones ni molestias en la Copa Argentina.

Por su parte, Chaco For Ever no llega en las mejores condiciones. Tras caer por goleada contra Atlanta por 4 a 0, el DT Diego Osella presentó su renuncia y Ricardo Pancaldo quedó como entrenador. Sin embargo, el nuevo DT no estará en Córdoba y el Albinegro será dirigido por Marcelo Carrasco, en calidad de interino.

posibles formaciones para el partido entre chaco for ever y rosario central por copa argentina

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Juan Galetto, Gino Barbieri, Facundo Monteseirín, Yair Marín, Leandro Allende; Javier Iritier, Mateo Maccari, Emanuel Diaz, Nicolás Silva; Matías Romero. DT: Marcelo Carrasco.

Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Lucas Rodríguez; Kevin Ortiz y Francesco Lo Celso; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

El último antecedente entre ambos equipos se remonta a la decimoquinta fecha del Clausura 1991, cuando el Canalla se valió de una definición de Ariel Santoro para imponerse por 1 a 0. En esta ocasión, arbitrará José Carreras.

Rosario central lanzó un spot con miguel ángel russo como protagonista

La semana del 20 de agosto comienza la Copa de la Liga, el segundo torneo doméstico de primera división de 2023. En el marco del inicio de la fase de grupos, Rosario Central lanzó un spot publicitario destinado a aumentar las ventas de abonos para los partidos que se vienen.

Con la predisposición que lo caracteriza para el club de sus amores, el DT Miguel Ángel Russo puso sus dotes actorales en juego y protagonizó el corto invitando a los hinchas a sacar su abono, con imágenes de algunos partidos en los que la pasión por el fútbol colmó el Gigante de Arroyito.