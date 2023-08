Todo lo que tenés que saber del partido entre Newell’s y Lanús por Copa de la Liga

Este sábado 26 de agosto a las 19 horas Newell’s recibirá a Lanús por la segunda fecha de la zona B, en el marco de la Copa de la Liga Profesional. La Lepra, que consiguió una victoria en la fecha anterior, empezó el torneo bien y tratará de retenerse en la cúspide, que lidera con Boca Juniors, Sarmiento de Junín, Belgrano de Córdoba y San Lorenzo. El partido se transmitirá por TNT Sports.

Newell’s viene de vencer 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero como local, en un partido en el que el delantero Brian Aguirre se erigió como figura, y Gabriel Heinze, con la personalidad que lo caracteriza, terminó expulsado de la cancha por reclamarle a un asistente.

El director técnico contará a priori con el regreso de Ángelo Martino, recuperado de la lesión muscular que lo marginó del último encuentro. Si regresa, ocupará el lugar del delantero Ramiro Sordo.

¿QUé pasará con jherson mosquera tras dar doping positivo?

No obstante, no todas son buenas para el rosarino, ya que Jherson Mosquera, el defensor de origen colombiano que fue expulsado durante el duelo con Central Córdoba, quedó sancionado por doping positivo y fue suspendido por la Federación Colombiana de Fútbol y no podrá jugar por cuatro meses.

El defensor Jherson Mosquera suspendido por cuatro meses Foto: @newells

Por su parte, Lanús empezó con el pie izquierdo. El equipo de Frank Kudelka perdió 1-0 como local con San Lorenzo y buscará recuperarse en el Parque de la Independencia, por lo que el encuentro promete ser entretenido, con varias cosas en juego en ambos equipos.

Posibles formaciones de newell’s y lanús para la segunda fecha de zona B en copa de la liga

Newell’s : Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich, Facundo Mansilla y Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Jorge Recalde y Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.

Lanús: Alan Aguerre; Braian Aguirre, Cristian Lema, José María Canale y Juan Manuel Sánchez Miño; Raúl Loaiza, Julián Fernández, Matías Esquivel y Pedro De La Vega; Leandro Díaz y Franco Troyansky. DT: Frank Kudelka.

En el historial, La Lepra y el Granate se enfrentaron 111 veces, de las cuales Newell’s ganó 36 partidos, Lanús en 44 ocasiones y hubo 31 empates. En esta oportunidad, arbitrará Andrés Merlos y Fernando Rapallini estará en el VAR.