Con la Selección Argentina clasificada al Mundial 2026 y Lionel Messi liberado de esta fecha, surge una pregunta clave: ¿quién vestirá históricamente la camiseta número 10 en la última jornada de Eliminatorias? La respuesta apunta a Thiago Almada.

El delantero argentino Thiago Almada posa para una foto tras haber marcado el gol para la victoria 1-0 ante Uruguay en el partido de las eliminatorias del Mundial, el viernes 21 de marzo de 2025, en Montevideo. (AP Foto/Matilde Campodónico)

La información fue corroborada por Leandro Álves en ESPN F90, que aseguró que el mediocampista del Olympique de Lyon fue el elegido para llevar el 10 frente a Ecuador.

No es la primera vez que Almada asume esa responsabilidad en ausencia de Messi. En marzo de este año, cuando Argentina se preparaba para el Mundial sin su capitán, él sobresalió llevando ese número en partidos cruciales.

El chileno Fabian Hormazabal pelea por el balón con el argentino Thiago Almada en el encuentro de la eliminatoria mundialista el jueves 5 de junio del 2025. (AP Foto/Luis Hidalgo)

Almada no solo vistió la 10: demostró carácter. Frente a Uruguay, completó 34 de 36 pases, marcó un gol y fue clave en asegurar la clasificación. Contra Brasil, también rindió con temple.

En el ciclo Scaloni, otros futbolistas que también llevaron la 10 sin Messi fueron Ángel Correa, Giovanni Lo Celso y Paulo Dybala, en distintas instancias. Pero ninguno como Almada se ganó el lugar para cerrar este ciclo clasificatorio.

Vestir la número 10 sin Messi representa más que un honor: es una señal simbólica del recambio que impulsa Scaloni. Almada ya forma parte de ese nuevo núcleo de talento que reemplazará al ídolo.

En preparación para Ecuador, Messi fue liberado para descansar, marcando el cierre de otro ciclo junto al fútbol argentino, mientras que Almada se convierte en la cara visible del presente.