Se fue a trabajar, le usurparon la casa y no puede volver: la increíble historia de una joven que perdió todo

Sol, una joven de Rosario, no puede regresar a su casa luego de que la hayan ocupado ilegalmente. Le tiraron todos los muebles a la basura y no encuentra a sus mascotas.

Redacción Vía Rosario
Redacción Vía Rosario

10 de septiembre de 2025,

Una joven mujer denunció que le usurparon su casa en la zona oeste de Rosario cuando se fue a trabajar y desde ese momento no puede volver a ocuparla y perdió todas sus cosas, entre ellas muebles, ropa e incluso, sus mascotas.

El hecho ocurrió en un domicilio de Rivero y Rouillón, donde actualmente se encuentran los invasores, que están junto a menores de edad.

Perdí todo, no me quedó nada más que el pantalón que tenía puesto”, explicó Sol en diálogo con De 12 a 14, que detalló que se tuvo que ir a vivir a la casa de una amiga.

La desesperación de la joven la llevó a compartir un video en Instagram contando la dramática situación y pidiendo ayuda para difundirla tanto a medios de comunicación como a los usuarios.

Según relató la joven, la casa era de su abuela, fue heredada por su madre y ella se había mudado apenas una semana atrás.

El duro relato de la joven a la que le usurparon la casa

“Cuando estaba por salir del trabajo me llamó mi mamá y me preguntó si yo estaba sacando cosas y qué estaba haciendo. Los vecinos le estaban preguntando si yo me estaba mudando. En ese momento me dijo: Se metió gente”, contó.

Además, explicó que cuando regresó al domicilio encontró “todas mis cosas estaban en el volquete”. “Esas personas tenían un boleto de compraventa y me decían que la habían comprado”, detalló.

