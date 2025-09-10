Se fue a trabajar, le usurparon la casa y no puede volver: la increíble historia de una joven que perdió todo

Una joven mujer denunció que le usurparon su casa en la zona oeste de Rosario cuando se fue a trabajar y desde ese momento no puede volver a ocuparla y perdió todas sus cosas, entre ellas muebles, ropa e incluso, sus mascotas.

El hecho ocurrió en un domicilio de Rivero y Rouillón, donde actualmente se encuentran los invasores, que están junto a menores de edad.

“Perdí todo, no me quedó nada más que el pantalón que tenía puesto”, explicó Sol en diálogo con De 12 a 14, que detalló que se tuvo que ir a vivir a la casa de una amiga.

La desesperación de la joven la llevó a compartir un video en Instagram contando la dramática situación y pidiendo ayuda para difundirla tanto a medios de comunicación como a los usuarios.

Según relató la joven, la casa era de su abuela, fue heredada por su madre y ella se había mudado apenas una semana atrás.

El duro relato de la joven a la que le usurparon la casa

“Cuando estaba por salir del trabajo me llamó mi mamá y me preguntó si yo estaba sacando cosas y qué estaba haciendo. Los vecinos le estaban preguntando si yo me estaba mudando. En ese momento me dijo: Se metió gente”, contó.

Además, explicó que cuando regresó al domicilio encontró “todas mis cosas estaban en el volquete”. “Esas personas tenían un boleto de compraventa y me decían que la habían comprado”, detalló.