Rosario se alista para vivir un domingo inolvidable con la llegada de ReDI, el festival más grande del país dedicado a las infancias, organizado por la Municipalidad y empresas locales, este evento se realizará el 17 de agosto de 10 a 18 en el predio de la ex Rural, con acceso gratuito, aunque con capacidad limitada.

Nacido como una iniciativa barrial con enfoque solidario, ReDI se consolidó como una verdadera megajornada recreativa. Este año espera recibir a miles de niñas, niños y sus familias en una jornada que promete juegos, talleres, shows en vivo y múltiples sorpresas.

Rosario será sede del festival para las infancias más grande de Argentina

La entrada se hará por bulevar Oroño, y dentro del predio habrá diversas zonas tematizadas. Se destaca un espacio de ciencia y tecnología con propuestas interactivas, otra área con actividades didácticas para aprender jugando, además de una tradicional kermés con juegos para todas las edades.

El escenario principal será protagonista con una variada grilla: el Show de Cabezudos, la Banda Infanto Juvenil Rosa Ziperovich, el Ensamble Popular y Urbano del Distrito Sudoeste, la cantante rosarina Sofía Gazzaniga y Valentino Castelló de Kaniche.

El cierre del festival estará a cargo del grupo argentino-brasileño Pim Pau, conocido por sus propuestas donde “la música es juguete y el cuerpo instrumento”, combinando creatividad, humor e interacción con el público.

Además de los shows, habrá una gran oferta gastronómica en food trucks, deportes para disfrutar en familia y emocionantes sorteos de bicicletas y premios para los más chicos.

Este año, el festival sumará un sector especial para conmemorar los 300 años de Rosario, con actividades que rescatan la historia y la identidad local, reforzando el sentido de pertenencia.

La organización cuenta con el respaldo institucional del municipio y la colaboración del sector privado para garantizar una experiencia segura, inclusiva y bien planificada. ReDI apuesta así a reunir a la ciudad en una jornada de encuentro comunitario.

En ediciones anteriores, el festival convocó a más de 50.000 personas, consolidándose como una de las celebraciones más importantes para las familias en Rosario