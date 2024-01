Rosario Central se enfrenta a Defensor Sporting de Uruguay por la Serie Rio de la Plata

Este viernes 19 de enero Rosario Central jugará el tercer amistoso de la Serie Rio de la Plata 2024 con Defensor Sporting de Uruguay a partir de las 20 horas. El Canalla y el uruguayo se enfrentarán en el Estadio Luis Franzini de Montevideo en un partido televisado por ESPN Premium.

¿Cómo llega rosario central?

El club de Arroyito viene de una derrota ante Colo Colo de Chile por penales tras haber empatado 0 a 0. Previamente había derrotado a Liverpool también en tanda de penales y cerrará su participación en la Serie buscando mejorar la racha.

La pretemporada le sirvió al DT Miguel Ángel Russo para ensayar algunas combinaciones fuera de los titulares y darle minutos de juego a los suplentes, de cara a futuras necesidades del plantel.

En este sentido, vale mencionar la compleja situación con el jugador Jaminton Campaz, que recientemente fue anunciado como de vuelta en el Gremio de Porto Alegre tras asegurar que no hubo un acuerdo con el club rosarino.

Al respecto, Russo aclaró en conferencia de prensa: “Conozco a los colombianos, no me conmueve nada. Se como son las cosas. Hay que abrirse y saber lo que tiene que hacer cada uno. Hable con él en su momento. Hoy no tengo sensaciones, tengo realidades. A mí no me altera. Si viene hasta él mismo sabe lo que tiene que hacer. Son tres partes: Gremio, Central y él. Y no es tan simple”.

¿Cómo llega defensor sporting?

Por su parte, Defensor Sporting llega tras caer por penales frente a otro equipo de la zona: Unión de Santa Fe, también en el marco de los amistosos Río de la Plata.

Luego del encuentro ante Central cerrará su participación con un último enfrentamiento ante César Vallejo. Su temporada oficial iniciará con la final de la Supercopa Uruguaya ante Liverpool.

posibles formaciones de rosario central y defensor sporting

Defensor Sporting: ‌Matías Dufour; Lucas Ymber, Guillermo de los Santos, Juan Viacava, Rodrigo Cabrera; Joaquín Valinete, Alfonso Barco, Facundo Bernal, Erico Cuello; Augusto Cambón, Maximiliano Juambeltz. DT: Martín Varini.

Rosario Central: Jorge Broun; Mauricio Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Kevin Ortíz, Agustín Toledo; Tomás O’ Connor, Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra; Luca Martínez Dupuy. DT: Miguel Russo.

Con este partido, el equipo auriazul cerrará su participación en la pretemporada y volverá al país para dar inicio a su calendario 2024, con los compromisos en la Copa de la Liga. En este marco, debutará la última semana de enero con Atlético de Tucumán.