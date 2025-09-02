¿Romance prohibido? El rumor que une a Diego Maradona y Silvina Luna y que desató un escándalo

Este domingo se cumplieron dos años de la muerte de Silvina Luna y fue en ese marco que el periodista Luis Ventura volvió a encender el recuerdo a través del vínculo que habría tenido la rosarina con Diego Armando Maradona.

“Fue un gran amor de Diego”, afirmó en Secretos Verdaderos, despertando distintas reacciones en las redes sociales y en los medios. Para el ex Intrusos, se trató de una relación discreta, en la que jugó un importante rol un famoso abogado, al que prefirió no mencionar. “Un reconocido abogado le prestaba el departamento a Maradona para que se encontrara con Silvina… Pasó lo que tenía que pasar”, sostuvo.

Su relato fue alimentado por un comentario de Cora Debarbieri: “Un día cayó en el teatro y decía: ‘aguante la Luna’ y le mandó una cadenita de oro blanco”.

“Silvina fue en la vida de Maradona un nombre y una mujer que supo pasar sus buenos tiempos con el Diez”, concluyó el conductor que dejó entrever que tiene más información sobre este presunto romance oculto.

Aunque la versión difundida por el periodista fue rechazada de inmediato por el círculo más cercano de la actriz y modelo, es cierto que el rumor ya había corrido hace unos 20 años atrás.

Incluso, llegó a España donde la rosarina protagonizó la tapa de la popular revista Interviú hablando sobre el presunto amorío con el Diez. Silvina, que en ese entonces estaba dedicada al teatro de revista y la comedia apareció en la portada casi desnuda en una playa con el título “¿La Musa del Pelusa?“, en referencia al apodo con el que se conoció a Maradona de niño.

