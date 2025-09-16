Pachu Peña reveló cuál fue el momento más duro de su vida y dejó a todos en shock: “Ni a mis viejos les conté”

Desde su aparición en la tele en la década del 90, Pachu Peña se convirtió en uno de los pocos integrantes de la troupe de Marcelo Tinelli que supo reinventarse y permanecer en los medios: a su faceta humorística le sumó actuación, baile, conducción, ser la cara de distintas marcas y hasta participante de varios realitys.

Mientras se prepara para volver a compartir aire con el creador de ShowMatch, pero esta vez en un canal de streaming, el humorista dejó el humor de lado por un momento y relató una dura experiencia que vivió en su Rosario natal cuando era un adolescente.

José María Peña, tal como reza su documento de identidad, abrió su corazón y compartió públicamente un episodio traumático que guardó durante décadas. En 2021, durante una entrevista radial con Ulises Jaitt, relató que cuando tenía 16 años un sacerdote intentó abusar de él.

La historia dice que a esa edad concurría a una iglesia no para misa, sino para rezar, pedir o “tener un momento tranquilo”. “Yo era muy jovencito e iba a una iglesia muy seguido. Iba agradeciendo o pidiendo. Me sentaba ahí, a tener un momento tranquilo. Nunca iba a misa”, detalló.

Según Pachu, un día el cura lo saludó diciendo “a vos te veo siempre” a lo que explicó que se debía a que vivía cerca del lugar. Después lo invitó a pasar a su despacho para charlar, donde le mostró unos libros, pero lo que ocurrió luego marcó un antes y un después.

En esa oficina, mientras un joven Peña miraba los libros, el sacerdote lo abrazó por detrás. De inmediato reaccionó con indignación: “Con todo me apoyó. Le digo: ‘¿Qué haces, la re con... de tu hermana?’ Le pongo un codazo y me lo saco. Lo reputeé y me fui”, narró.

Pese a la gravedad de la situación, nunca contó esta situación con nadie, incluso ni a sus padres: “Yo tenía 16 años, era un nene”. “Hay muchos casos de curas que abusaron de chicos. Está lleno, en todo el mundo. Lo que me molesta de esto es que siempre son protegidos. Después los mandan a otros lados, pero siempre se los protege. Me parece que estos tipos deberían estar en cana, si se comprueba que es un abuso, sobre todo, con los chicos”, comentó con indignación.

Pese a su fama, el tema no apareció en los medios ni en su entorno inmediato hasta ese momento ya que el actor lo mantuvo guardado hasta decidir contar para visibilizar lo que, según él, es un problema social. “Cuando sos joven, uno tiene miedo, incertidumbre, vergüenza”, afirmó. Aunque han pasado años desde el episodio, Pachu reconoció que ese momento dejó una marca emocional que lo acompañó.

VIDEO: Pachu Peña contó que fue abusado por un cura cuando era chico