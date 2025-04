Luis Suárez mandó al frente a Lionel Messi y sorprendió con su confesión: “Muchas veces hablamos del...”

El uruguayo Luis Suárez brindó una entrevista en los últimos días en los que se refirió a su amigo y compañero de Inter de Miami, Lionel Messi, y los proyectos de ambos para el futuro inmediato.

El uruguayo reveló una conversación con la Pulga respecto a la posibilidad de disputar el Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

“En tono de broma muchas veces hablamos del retiro, pero él tiene esas ganas de jugar el Mundial del año que viene también”, contó en diálogo con un medio de su país.

Entonces aclaró que, aunque no es un tema de charla recurrente, ambos tienen posturas distintas: “Yo, obviamente que, después de estar alejado de la selección, más de mi lado que del de él, pero todavía no lo hablamos".

Los atacantes del Inter Miami, el uruguayo Luis Suárez (izquierda), y el argentino Lionel Messi, caminan a su llegada para el partido de la MLS ante St. Louis City, el sábado 1 de junio de 2024, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

En ese punto, le transmitió esperanza a los hinchas argentinos: "Si, podemos conversar que acá, cuando tengamos más años, podemos tomar la decisión, pero en realidad no hablamos en concreto”. De esta manera, dejó entrever la intención del rosarino de llegar al próximo Mundial: "Hay gente que no entiende, ya sé cómo es y no le pregunto nada de eso. El tiempo dirá”.

“A este Mundial prefiero disfrutarlo como hincha, como uruguayo, como padre, e ir a hacer todas esas cosas que viví mucho estrés, nervio y adrenalina cuando las hacía como jugador”, concluyó sobre su futuro inmediato.