Lo que tenés que saber del partido entre Newell's y Unión por la fecha 4 de Copa de la Liga

Este viernes 9 de febrero a las 19 horas Newell’s Old Boys visitará a Unión en el Estadio 15 de Abril por la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2024. La Lepra, que inició con una buena racha y lleva la totalidad de los partidos a su favor, intentará seguir con el invicto sin salir de la provincia. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El rojinegro viene de ganar sus tres compromisos anteriores y suma 9 puntos en la Zona B de la Copa, perfilando como líder del grupo, tras superar con la mínima a Belgrano en el Estadio Marcelo Bielsa durante la fecha previa.

¿Cómo llega newell´s?

Newell’s viajó rumbo a la capital de la provincia llevando a 24 futbolistas. Uno de los convocados es Matko Miljevic, la más reciente incorporación rojinegra para el mediocampo. No obstante, podría no estar entre los titulares, ya que apenas pudo entrenar con el equipo y no juega desde septiembre.

Otro de los concentrados es Guillermo Balzi, que viene de una lesión en el mediopié que lo dejó fuera de las tres fechas anteriores. Esta podría ser la ocasión para su reincorporación al equipo, aunque Mauricio Larriera no dio detalles sobre el conjunto final que saldrá efectivamente a las canchas.

¿Cómo llega unión?

Por su parte, el “Tatengue” marcha séptimo, con cuatro puntos en la Zona B. La última fecha igualó sin goles con San Lorenzo y tendrá la difícil tarea de frenar la avanzada del rosarino, que pelea la punta del grupo con Godoy Cruz de Mendoza.

posibles formaciones de newell’s y unión para la fecha 4

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Miguel Ángel Torrén y Claudio Corvalán; Bruno Pittón, Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Adrián Balboa y Lucas Gamba. DT: Cristian “Kily” González.

Newell’s Old Boys: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángel Martino; Rodrigo Fernández y Franco Díaz; Guillermo May, Ever Banega y Brian Aguirre; Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

En el historial, La Lepra y el Tatengue se enfrentaron 65 veces, de las cuales el rosarino se llevó 27 triunfos y Unión se quedó con 18 victorias; empatando 20 veces. En esta ocasión arbitrará Silvio Trucco, con Jorge Baliño en el VAR.