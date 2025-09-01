La ex profesora confesó cómo ganó miles de dólares con un insólito pedido en OnlyFans

La rosarina Martina Cuffaro Russo se hizo famosa en las redes hace meses atrás cuando reveló que dejó la docencia para dedicarse a generar contenido en una famosa plataforma de adultos, en la que llegó a ganar “entre 13.000 y 15.000 dólares por mes”.

Gracias a ese reconocimiento que ganó, en las últimas semanas se sumó al mundo del streaming: conduce en un canal rosarino Perras y Perritas junto a Gisela Gordillo, mamá de Tomás Holder, y Rami Bilbao, el influencer que tuvo una fuerte pelea con Lionel Messi.

Dentro de este nuevo programa, la exprofesora reveló un secreto de su nuevo rol como creadora de contenido. “Mientras más raro es, más se paga“, disparó generando la curiosidad de sus compañeros de mesa.

Entonces contó una de las experiencias más increíbles que le tocó vivir. Un suscriptor le pidió algo muy especial: “Le calentaba que yo me haga pasar por su hermana”, comentó ante el silencio de todos.

“Agarran y te dicen: te pago dos mil dólares solamente por contestar mensajes y hacerse pasar por su hermana”, relató sobre el día que le hicieron el ofrecimiento. Entonces el resto del equipo quiso saber si aceptó y Martina fue contundente: “Si, soy la mejor hermana del mundo, vení”.

En ese momento, intervino la mamá de Holder con una reflexión: “Hay muchos se quieren garch** a la hermana, es terrible”. “Antes se hacía, hace cientos de años se hacía. Por eso pusieron la religión, para no andar con todo el mundo”, cerró.

