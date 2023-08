Herencia futbolera: Victoria Villarruel explicó por qué es simpatizante de Rosario Central

En las últimas horas, una fotografía de la compañera de fórmula de la lista de Javier Milei, Victoria Villarruel, con una camiseta de Rosario Central, se hizo viral en las redes sociales. Muchos se preguntaron por qué la aspirante a la vicepresidencia es hincha del club rosarino siendo de Buenos Aires y en una entrevista reveló los verdaderos motivos de su amor por la casaca auriazul.

“Me van a escrachar con todo Rosario. Sí, soy de Rosario Central, pero es por herencia”, comenzó contando Villarruel, que aclaró no ser gran seguidora de los partidos de fútbol. “Mi papá era de Central, me acuerdo de ver los partidos cuando era chiquita con él por televisión, aunque él no iba mucho a la cancha”, agregó.

La candidata a la vicepresidencia explicó por qué es de Central Foto: Doble amarilla

La diputada nacional, nacida en la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que su fanatismo por el equipo es una cuestión de “herencia y profundo cariño” por la ciudad. “En la disputa entre canallas y leprosos tengo mi corazoncito con Rosario Central. Pero tengo un profundo cariño, Messi es de allá también y no es nuestro”, analizó.

¿Quién es victoria villarruel?

Victoria Villarruel forma parte del bloque de Javier Milei en el Congreso, en representación de “La Libertad Avanza”, quien la eligió por “sus conocimientos en temas de seguridad y defensa, que son impecables”, según palabras del propio candidato a la presidencia.

“Con Javier ya nos elegimos una vez. Él me eligió a mí, pero yo también lo elegí a él, porque no había sido la primera propuesta que había recibido para insertarme en la política”, sostuvo Villarruel; es que tanto en 2019 como en 2021 la invitaron a formar parte de la lista de NOS, el partido encabezado por Juan José Gómez Centurión.

La candidata a la vicepresidencia es hija del teniente coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, veterano de Malvinas fallecido en 2021 que se desempeño como segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, comandada por Aldo Rico y participó del “Operativo Independencia en 1975″.